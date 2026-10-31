ASF detecta daños al erario por 10 mil 535 millones de pesos en Cuenta Pública 2025

La auditoría superior de la federación identificó posibles daños al erario por 10 mil 535 millones de pesos tras 374 auditorías a la Cuenta Pública 2025; se recuperaron mil 527 millones y quedan 9 mil 008 millones sin aclarar.

La Auditoría Superior de la Federación ( ASF) detectó posibles daños al erario por un total de 10 mil 535 millones de pesos derivados de la revisión a la Cuenta Pública 2025, informó el órgano fiscalizador a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel en su segunda entrega. El organismo realizó 374 auditorías a los gobiernos federal, estatales y municipales, de las cuales 36 fueron a dependencias del gobierno federal y 338 al gasto federalizado en los 32 estados.

De los más de 10 mil millones de pesos observados, la ASF logró recuperar mil 527 millones 166 mil 19.68 pesos, pero al momento de la entrega del informe quedan 9 mil 008 millones 649 mil 917.27 pesos sin aclarar.

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Detalles de las auditorías federales

Entre las auditorías al gobierno federal destaca la fiscalización 158, realizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de una Auditoría Integral al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios que, entre otras cosas, no logró sustentar la erogación de mil 417 millones 706 mil 668.73 pesos por concepto de gastos de operación.

La ASF determinó que el organismo que maneja este fondo carece de un plan formal conforme a la Ley de Planeación y presentó deficiencias en la vinculación con la Agenda 2030. Por lo anterior, se emitieron 11 resultados que derivaron en 2 Pliegos de Observaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Recomendaciones generales y al desempeño.

Observaciones en el gasto federalizado

En cuanto al gasto federalizado, se realizaron 338 auditorías a diversos fondos en materia de educación, infraestructura, salud y seguridad que recibieron los 32 estados del país. De ese total, se determinaron observaciones por 5 mil 243 millones 303 mil 554.32 pesos.

Estas revisiones forman parte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, que la ASF presenta al Congreso de la Unión para su análisis y eventual fiscalización.

Contexto de la fiscalización superior

La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Sus informes permiten identificar irregularidades y promover la rendición de cuentas.

En esta ocasión, la ASF destacó que, pese a las recuperaciones logradas, un monto significativo permanece sin aclarar, lo que subraya la importancia de dar seguimiento a las observaciones emitidas.

El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los resultados y enfatizó la necesidad de que las entidades fiscalizadas atiendan las recomendaciones y procedimientos sancionatorios.

Reacciones y seguimiento

Hasta el momento, las dependencias señaladas no han emitido una postura pública sobre las observaciones. La ASF continuará con los procedimientos para determinar las responsabilidades correspondientes.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 se encuentra en curso y se espera que en próximas entregas se den a conocer más resultados.