ASF detecta irregulares por más de 9 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2025

La Auditoría Superior de la Federación revela posibles irregularidades por más de 9 mil millones de pesos en recursos federales, con énfasis en Nuevo León y fondos agropecuarios.

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado una exhaustiva revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, destacando un segundo informe que revela posibles irregularidades financieras por un monto superior a los 9,008 millones de pesos.

Esta auditoría se centra principalmente en el flujo de recursos destinados a los gobiernos estatales y municipales, los cuales constituyen la mayor parte de los fondos sujetos a escrutinio. Durante la presentación oficial ante la Cámara de Diputados, el auditor general Aureliano Hernández detalló que, al analizar el gasto público del primer año completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se identificó que más del 80 por ciento de los recursos pendientes de aclaración ascienden a aproximadamente 7,352 millones de pesos.

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Nuevo León Enfrenta Esquema De Triangulación De Recursos

Esta cifra refleja las gestiones administrativas de diversos gobiernos estatales y municipales, señalando áreas críticas donde se requieren explicaciones formales sobre la destinação adecuada de los fondos federales. Entre los hallazgos más preocupantes y de mayor impacto público se encuentra la situación en el estado de Nuevo León, donde la ASF detectó un posible esquema de triangulación de recursos que sumaría más de 7,200 millones de pesos.

Este monto corresponde al gobierno estatal bajo la administración de Samuel García del Movimiento Ciudadano, quien habría enviado fondos a un despacho jurídico propiedad de su propia familia, lo cual plantea graves interrogantes sobre los conflictos de interés y la legalidad de estas transacciones. Además de este caso destacado, la auditoría puso especial atención en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, identificando movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente justificados o aclarados.

Asimismo, se observaron inconsistencias en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sumando un total de 2,327 millones de pesos en observaciones para estos dos sectores específicos, lo que evidencia deficiencias estructurales en la vigilancia del gasto público en áreas sensibles como la agricultura y la educación capitalina. En un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, la ASF reportó que durante este periodo se realizaron 374 auditorías a un total de 286 entidades federativas, 42 municipios y 46 dependencias federales.

Auditoría Presenta Denuncias Penales Contra Funcionarios

Gracias a los convenios de colaboración firmados con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Comisión Nacional Antimonopolio, la auditoría ha logrado presentar 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en los últimos seis meses. De estas denuncias, 21 ya han sido judicializadas, iniciando procesos legales formales.

Paralelamente, aprovechando las nuevas atribuciones otorgadas por la Cámara de Diputados, se iniciaron procedimientos legales y administrativos contra dos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México tras el polémico examen de admisión fallido, además de investigar a particulares vinculados a la empresa Territorium Life, demostrando un compromiso activo con la transparencia y la legalidad administrativa en el país.