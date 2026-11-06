ASF detecta red de siete empresas y 83 personas vinculadas con el INE

La ASF identificó siete empresas, 83 personas y 89 vínculos con proveedores del Instituto Nacional Electoral, sin acreditar irregularidades por ahora.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una red de siete empresas, 83 personas y 89 vínculos en su revisión de proveedores del sector electoral y de personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE). El hallazgo se dio a conocer en una actualización del órgano fiscalizador, que presentó un mapa de relaciones entre las compañías examinadas.

Entre las empresas incluidas en el diagrama figuran Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, TOL Producciones, Corona J.E. y Comercializadora JVLT. La ASF destacó que el mapa reúne conexiones corporativas y antecedentes laborales que sirven como indicios para profundizar en la revisión de contrataciones públicas.

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Vínculos entre proveedores y el mapa de relaciones

La ASF documentó que un extrabajador del INE figura como apoderado de Corporativo ZEG, lo que constituye uno de los casos más destacados del análisis. La institución señala que el objetivo es determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales.

El mapa identifica a Jonathan 'N' como extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG. El material también registra percepciones reportadas por 601 mil 751 pesos con cuatro centavos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, pero no precisa su origen ni las desglosa por concepto.

Alejandro 'N' aparece como socio de Corporativo ZEG y como delegado de la asamblea de Formas Finas y Materiales. La ASF señala su participación en ambas compañías como una de las conexiones que explican las relaciones entre las sociedades incluidas en el análisis.

Según el comunicado, cinco personas aparecen vinculadas tanto con Corporativo ZEG como con Cajas Graf. En el esquema se identifican expresamente a César 'N', Omar 'N', Fernando 'N' y Raymundo 'N' como conexiones entre ambas empresas, mediante distintos tipos de participación o representación.

Posiciones de la Auditoría y el alcance de los indicios

La ASF subrayó que el documento no presenta estas relaciones como una resolución que acredite irregularidades. La propia institución aclara que los vínculos son indicios que requieren revisión adicional antes de cualquier conclusión sobre responsabilidades.

Para distinguir las relaciones, el mapa utiliza cuatro categorías: socio o accionista; administración y órganos; apoderado o representante, y delegado o solicitante. Con ello, la Auditoría evita equiparar una participación accionaria con una representación legal o con una intervención en asambleas.

La lámina incorpora además a Tatiana 'N' como vínculo entre Cajas Graf y Seriplast de México, y muestra una conexión entre Cajas Graf y TOL Producciones. En cambio, Corona J.E. y Comercializadora JVLT aparecen entre las siete empresas sin que se detallen nexos individuales en los recuadros explicativos.

En el comunicado, la ASF citó la cita textual de su propia nota en forma indirecta: explicó que los vínculos se identificaron durante trabajos previamente informados a los entes públicos del sector electoral. Esa precisión sitúa el hallazgo dentro de auditorías ya programadas y no en una denuncia separada.

Operaciones financieras y revisión del INE

El documento reporta que proveedores de Corporativo ZEG realizaron operaciones por 21.3 millones de pesos con una empresa de certificación de facturas electrónicas cuyas autorizaciones fueron revocadas. Este dato forma parte de los elementos que la ASF incorpora a su revisión.

Los hallazgos se suman a la investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El examen busca reconstruir las relaciones entre proveedores, empresas y servidores públicos para establecer si existieron mecanismos que favorecieran la adjudicación de contratos.

Como antecedente, en la comparecencia del 30 de octubre se informó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por ocho mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, tres mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

El Consejo General del INE solicitará a la ASF una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto correspondiente al periodo 2016-2026. Por su parte, el propio INE alista auditorías y revisiones de contratos en diversas áreas, en el contexto de señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Alcance de la revisión de adquisiciones del INE

La revisión de adquisiciones del INE contempla órganos centrales y desconcentrados, así como las instancias requirentes, técnicas, contratantes, administradoras y de pago. Esta cobertura permite seguir cada etapa de una contratación, desde la solicitud hasta el pago.

Hasta ahora, el material de la ASF no establece que los montos reportados correspondan a un contrato público, a un pago de la empresa o a recursos obtenidos ilegalmente. Las cifras se presentan junto con los antecedentes laborales y la representación corporativa de las personas señaladas.