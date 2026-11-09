ASF investiga 14 acciones por irregularidades en la UAM y paro estudiantil

La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades financieras en la Universidad Autónoma Metropolitana mientras 62 mil estudiantes mantienen un paro por falta de transparencia y recursos.

La Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra en el centro de una grave crisis institucional que combina protestas estudiantiles masivas con investigaciones formales por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Seisty dos mil estudiantes han interrumpido sus clases de manera indefinida, exigiendo transparencia y mejoras en las infraestructuras académicas. Simultáneamente, la entidad fiscalizadora ha confirmado que mantiene activas 14 acciones de investigación relacionadas con irregularidades financieras identificadas en la casa de estudios durante un periodo que abarca al menos cinco años. Este entorno de denuncia pública y supervisión federal ha exacerbado la tensión entre la comunidad universitaria, el gobierno rector y los organismos de control.

Acciones de la ASF revelan déficits millonarios

La Auditoría Superior de la Federación ha determinado un total de 163 acciones de auditoría dentro de la institución pública. De esta cifra, 148 acciones ya cuentan con un seguimiento concluido, lo que indica que el ente fiscalizador ha completado sus procesos de verificación en la mayoría de los casos abiertos. Sin embargo, persisten 14 acciones que se encuentran actualmente bajo análisis exhaustivo por parte de la Dirección General de Investigación. Estas investigaciones pendientes representan un monto acumulado de observaciones no solventadas ni aclaradas por la universidad, ascendiendo a 297 millones de pesos. El objetivo actual de los auditores es determinar si estas sumas representan un perjuicio directo y cuantificable a la Hacienda Pública Federal, lo que podría derivar en acciones legales adicionales o requerimientos de reintegro inmediato.

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Irregularidades específicas y falta de normativas

Entre las observaciones más recientes, emitidas en el dictamen del 30 de enero de este año, se señala que la Universidad Autónoma Metropolitana no reintegró 173 millones 59.2 mil pesos a la Tesorería de la Federación. Esta deuda surge de rendimientos financieros generados con recursos fiscales que la institución recibió durante el ejercicio de 2024. Los auditores califican esta omisión como una violación directa al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual exige la correcta gestión y devolución de fondos públicos cuando no se destinan a los fines acordados. Este caso representa el mayor posible daño financiero al erario identificado hasta la fecha en los reportes más recientes de la auditoría.

Deficiencias en control interno y pagos indebidos

En la cuenta pública correspondiente al año 2023, la ASF advirtió que, a pesar de la autonomía administrativa de la universidad, esta no exime la obligación de implementar sistemas de control interno robustos para prevenir actos corruptos o fraudulentos. La entidad fiscalizadora destacó que la propia universidad reconoció carecer de cualquier normativa, lineamiento o política formal para evaluar su sistema de control interno. Esta laguna administrativa ha facilitado diversas irregularidades, incluyendo pagos en exceso por 985 mil pesos asociados a conceptos como salario base, reconocimientos al trabajo universitario, compensaciones garantizadas, apoyos alimentarios y despensas. Asimismo, se identificaron pagos por 1 millón 682 mil pesos en tarjetas electrónicas para combustible, lubricantes y aditivos, adjudicados sin seguir el procedimiento de invitación exigido por la normativa vigente para esos montos.

Implicaciones fiscales y proveedores no registrados

La investigación también abarcó la validación de la situación fiscal de los contratistas y proveedores de la institución. Tras realizar solicitudes de información al Servicio de Administración Tributaria, se descubrió que 48 proveedores no presentaron sus obligaciones fiscales durante el ejercicio de 2023 ni en años anteriores. Además, se detectó que una persona física con la que se realizaron transacciones tenía el estatus de suspensión de actividades en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual invalida su capacidad legal para emitir facturas válidas. En otro caso específico, las auditorías de 2022 sobre la Unidad Iztapalapa revelaron el pago de 932 mil pesos por trabajos de habilitación e instalación de filtros sanitarios que nunca se realizaron. También se señaló la omisión de aplicar las penas contractuales a los proveedores por incumplimiento del programa de trabajo establecido.

El paro estudiantil y la compra de vehículos eléctricos

La movilización de la comunidad estudiantil, que ha llevado a la suspensión de actividades en sus cinco unidades, se desencadenó directamente por la adquisición de seis vehículos eléctricos marca Tesla por parte de la Rectoría. Cada uno de estos vehículos tiene un valor unitario de 830 mil pesos, una cifra que los alumnos consideran desproporcionada dada la precaria condición de las instalaciones académicas. Los estudiantes argumentan que, mientras la administración destina fondos significativos a estos automóviles, las aulas, los baños y los espacios de formación profesional carecen de las condiciones mínimas de dignidad y funcionamiento. La falta de insumos básicos y el deterioro visible en las instalaciones deportivas de la Unidad Iztapalapa han servido como catalizadores de la indignación generalizada.

Reconocimientos del rector ante la presión social

Bajo la presión de las protestas y el escrutinio público, el rector Gustavo Pacheco López ha emitido declaraciones que, aunque no resuelven las denuncias de corrupción, admiten fallas estructurales en la gestión institucional. Durante una entrevista en el programa radiofónico oficial de la universidad, el máximo titular reconoció que la compra de los vehículos eléctricos no fue oportuna, validando parcialmente la crítica estudiantil sobre la asignación de recursos. Además, el rector no negó las reportadas deficiencias en los suministros de insumos académicos ni el estado deteriorado de los sanitarios y las áreas deportivas. Estos reconocimientos oficiales coinciden con las observaciones ya publicadas por la ASF y refuerzan la urgencia de que la institución regularice sus procesos financieros y mejore sus condiciones operativas para permitir el retorno a la normalidad académica.