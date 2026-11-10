La ASF investiga presuntas irregularidades en contratos de organismos electorales utilizando testimonios de informantes para identificar a responsables y sancionar.

La Auditoría Superior de la Federación ( ASF) ha iniciado una investigación sin precedentes sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de organismos electorales, apoyándose en la colaboración directa de informantes. Estos agentes proporcionan testimonios, documentos, fotografías, videos, mensajes de WhatsApp e información financiera para solicitar una reducción de sanciones bajo el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. La participación de estas personas permite obtener detalles sobre cómo operaron las posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante varios años.

Documentación de indicios en contrataciones

De acuerdo con una tarjeta informativa y una infografía difundidas por el organismo, los elementos recabados han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas posiblemente intervino en la selección de proveedores. Además, se sospecha que estos actores definieron requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. Las personas colaboradoras buscan acogerse a la reducción de sanciones y han proporcionado domicilios, nombres y alias de individuos presuntamente involucrados en la trama.

Also read Informantes Colaboran con ASF: Revelan Detalles sobre Posible Corrupción en el INE y Oples

Investigaciones en 13 estados y 22 organismos

La ASF identificó compras bajo un esquema de simulación ligado a Guadalupe Taddei en trece estados del país. Adicionalmente, el organismo mantiene una revisión activa en veintidós de los treinta y dos organismos electorales locales existentes en la federación. La información difundida no precisa cuántos informantes participan actualmente, qué contratos específicos están relacionados con sus aportaciones ni si ya se les autorizó algún beneficio. Tampoco permite establecer que la entrega de materiales implique, por sí misma, una reducción de sanciones o una determinación definitiva de responsabilidades.

Presuntos vínculos entre INE y Taddei

El anuncio se produce en medio de cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras, así como de investigaciones posteriores a la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo. En las últimas semanas, medios de comunicación difundieron videos y fotografías en los que aparecen la exconsejera y funcionarios del INE junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y otras compañías proveedoras del instituto. Las publicaciones señalan presuntos vínculos entre el empresario y la entonces presidenta, incluidos encuentros sociales, regalos y viajes.

Acusaciones de fraude y recursos inflados

También se recogen acusaciones sobre posibles acuerdos para distribuir recursos provenientes de licitaciones con precios inflados. Esos señalamientos deberán ser contrastados por las autoridades con los expedientes de contratación, los movimientos financieros y los demás elementos que se incorporen a las investigaciones. La difusión de imágenes o testimonios no sustituye los procedimientos para acreditar irregularidades y determinar responsabilidades. La Auditoría Superior busca esclarecer si esas especificaciones técnicas se definieron para favorecer a determinadas compañías y quiénes habrían participado en los procedimientos.

Conexión internacional con empresa colombiana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que una empresa señalada de colaborar en un supuesto fraude en la última elección presidencial en Colombia tuvo contratos en México. Durante su conferencia matutina, comentó que una de las firmas denunciada por el expresidente colombiano Gustavo Petro fue la encargada de la producción de boletas en la elección de Coahuila. Sheinbaum declaró que descubrió que esa empresa también estaba en México y fue quien hizo las boletas para Coahuila en la última elección.

Insistencia en transparencia y sanciones

Por ello, insistió en que las contrataciones de los órganos electorales deben transparentarse y se debe garantizar la competencia entre las empresas, así como proceder con sanciones en aquellos casos en donde se encuentren anomalías. La Presidenta Sheinbaum insistió en que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo y argumentó que Andrés Manuel López Obrador no podía conocer en 2023 los hechos que posteriormente salieron a la luz. El objetivo es identificar a los presuntos involucrados, rastrear los recursos y que se impongan las sanciones a quien corresponda.