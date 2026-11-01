ASF revisa contratos electorales en estados por caso Taddei Zavala

La ASF exige información sobre contratos electorales vinculados al caso Taddei Zavala. Estados como Sonora y Veracruz mantienen procesos, aunque Zacatecas admite monopolio en proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación ha emitido requerimientos oficiales a los institutos y organismos públicos locales electorales del país para solicitar información detallada sobre contratos de licitación de material electoral. Esta intervención fiscalizadora está directamente vinculada con las empresas señaladas a raíz de las investigaciones derivadas del caso de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala. Los distintos organismos electorales estatales han respondido de manera individualizada, confirmando que atenderán las solicitudes del órgano fiscalizador, aunque han mantenido en vigor los procesos de contratación y licitación de materiales electorales y otros servicios que se encuentran actualmente en curso.

Respuestas estatales sobre licitaciones

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, conocido como IEEyPC, indicó que continuará con los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas rumbo al próximo proceso electoral. Esta decisión se toma pese a los cuestionamientos públicos que han surgido sobre las contrataciones realizadas en años anteriores. Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del organismo, explicó que los procedimientos son inminentes debido al estricto calendario electoral, por lo que no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, reconoció la necesidad urgente de incorporar medidas adicionales que fortalezcan la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

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Ruiz Arvizu advirtió que uno de los principales problemas estructurales es el reducido número de empresas especializadas que participan en las licitaciones de material y documentación electoral. Esta limitante provoca que los mismos proveedores aparezcan frecuentemente en procedimientos de distintas entidades del país, lo que genera sospechas sobre la competencia real. En un sentido similar, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz informó que ninguna de las empresas requeridas por la Auditoría Superior de la Federación ha sido contratada en los últimos cuatro años. La consejera presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reveló que recibieron un requerimiento para brindar información de contratos vinculados a ocho empresas específicas.

Revisión de contratos en Quintana Roo y Zacatecas

La consejera Delgadillo Morales expuso que, según sus registros, ninguna de las ocho empresas mencionadas ha sido contratada desde 2022 a la fecha. El reporte solicitado forma parte de la fiscalización integral que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales. En el estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad, IETAM, indicó que las licitaciones bajo su responsabilidad se realizaron de forma normal y no se han detenido. El consejero presidente, Juan José Ramos Charre, afirmó que el instituto no tiene proveedores preferidos y que las contrataciones se realizan estrictamente conforme a los procedimientos establecidos.

Ramos Charre enfatizó que no existe ningún proveedor consentido o preferido dentro de su institución. Al referirse a las próximas compras de materiales y equipo, el consejero presidente mencionó que se prevén convocatorias abiertas donde las empresas interesadas deberán acreditar experiencia, cumplir sus obligaciones fiscales y no estar inhabilitadas. En contraste, el Instituto Electoral de Quintana Roo, IEQROO, inició una revisión exhaustiva sobre la documentación y el material electoral licitado o adjudicado desde 2014. De forma preliminar, encontró que entre esas adjudicaciones figura la empresa Cajas Graf, que recibió casi 15.9 millones de pesos para el proceso electoral de 2025.

La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, informó que solicitó a la Dirección de Administración localizar los contratos y expedientes de las empresas proveedoras, ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones. Entre las compañías que aparecen en los registros del instituto se encuentra Cajas Graf, relacionada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas. Este individuo ha sido señalado como parte de una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría simulado competencia en procedimientos de contratación. De acuerdo con Pacheco, Cajas Graf recibió al menos tres contratos del IEQROO, incluido el correspondiente a 2025.

En dicho proceso, la empresa obtuvo mediante licitación pública nacional una adjudicación por 15 millones 897 mil pesos para suministrar material electoral. Mientras tanto, en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado, IEEZ, admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores. El instituto justifica esta situación argumentando que no tiene otra opción porque en México existen prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano desde hace más de dos décadas. A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas que acaparan las licitaciones públicas.