ASF solicita revisión de contratos electorales vinculados a caso Taddei

La Auditoría Superior de la Federación ha requerido al IEE de Sonora información sobre contratos de material electoral asociados a empresas investigadas por corrupción. El consejero presidente, Nery Ruiz, asegura que el instituto colaborará plenamente con las autoridades y niega cualquier conflicto de interés, rechazando además la solicitud de los partidos de oposición para su separación temporal del cargo.

Hermosillo. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado formalmente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora información detallada sobre contratos de licitación de material electoral.

Estos contratos están vinculados con empresas que han sido señaladas en el caso de corrupción que involucra a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. El consejero presidente del IEEyPC, Nery Ruiz Arvizu, confirmó que el requerimiento de la ASF está siendo atendido de manera prioritaria. Al mismo tiempo, abrió la posibilidad de que tanto autoridades federales como locales lleven a cabo nuevas auditorías para revisar a fondo los procedimientos de contratación utilizados por el instituto.

Also read El INE y Taddei en Bahía de Cochinos

Auditorías previas no revelan irregularidades

Ruiz Arvizu explicó que, aunque el IEEyPC ya ha sido objeto de múltiples fiscalizaciones -incluyendo cuatro auditorías integrales del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF), tres de la ASF y 22 revisiones del Órgano Interno de Control- ninguna de ellas ha revelado hasta ahora irregularidades relacionadas con los hechos actualmente bajo sospecha. A pesar de ello, el organismo se muestra dispuesto a colaborar plenamente con cualquier nueva investigación.

Paralelamente, tres partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) han presentado escritos solicitando la separación temporal de Ruiz Arvizu de la presidencia del IEE mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, el funcionario electoral rechazó esta demanda, argumentando que no existe una figura jurídica para una suspensión temporal en su cargo y que no se justifica hasta el momento una renuncia definitiva, ya que no se ha demostrado un conflicto de interés o una falta de ética en su desempeño.