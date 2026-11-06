ASF y ORFIS registran 89 mdp en irregularidades a Néstor Sosa en Chontla

La Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS detectaron presuntas irregularidades por más de 89 millones de pesos en la gestión de Néstor Sosa en Chontla durante 2025.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) emitieron observaciones financieras que suman presuntas irregularidades por 89 millones 127 mil pesos en la gestión del ayuntamiento de Chontla correspondiente al año 2025. Estas auditorias impactan directamente al expresidente municipal Néstor Sosa Peña, quien completó su mandato para el cuatrienio 2022-2025 y enfrentará estas cuentas pendientes tras dejar el cargo.

Detalles de las observaciones financieras por 89.1 mdp

La autoridad federal identificó un monto considerable de 83 millones 314 mil 950.78 pesos relacionados con la aplicación de recursos federales durante el último año de su periodo administrativo. Esta cifra constituye la mayor parte del total observado por los auditores y representa una falla significativa en la rendición de cuentas de la administración municipal bajo su liderazgo.

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Por su parte, el ORFIS documentó presuntos daños patrimoniales e irregularidades que totalizan aproximadamente 5 millones 813 mil 463.78 pesos. Estas observaciones se concentran en obras públicas específicas y servicios contratados donde la documentación respaldo fue insuficiente o inexistente, lo que impidió verificar la correcta ejecución de los gastos públicos.

Obra inconclusa y fallas en infraestructura escolar

El ente fiscalizador estatal señaló problemas graves en la construcción de un aula en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 59, identificando irregularidades por 1 millón 762 mil 240.01 pesos. El proyecto carecía de la validación y el estudio de factibilidad requerido por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), lo cual indica una planificación deficiente antes de iniciar los trabajos.

Además, se detectaron fallas en los trabajos de impermeabilización y pagos realizados por volúmenes excesivos que no corresponden a la realidad física de la obra. Estas discrepancias financieras sugieren que los recursos destinados a la infraestructura educativa no se utilizaron con la eficiencia ni la transparencia que exige la ley para los fondos públicos en Veracruz.

Vías rurales sin ejecutar y pagos en exceso

Las obras de rehabilitación del camino que conecta San Juan Otontepec con Tezitlal generaron observaciones por un millón 427 mil 645 pesos. Durante la inspección física, los auditores no pudieron identificar la obra ejecutada, ya que no se presentaron las estimaciones correspondientes ni el finiquito del proyecto, lo que deja sin justificar gran parte del gasto público registrado.

De manera similar, la rehabilitación de la vía rural hacia Maguey presentó pagos en exceso por trabajos que no fueron ejecutados y una obra que quedó inconclusa. Los auditores encontraron deficiencias constructivas en la sub-base y en el pavimento de piedra bola, generando un presunto daño patrimonial de 1 millón 409 mil 642.55 pesos.

Contexto político y viajes internacionales de Sosa

A pesar de estas serias acusaciones de mal manejo de recursos, Néstor Sosa Peña, quien llegó a la administración por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente migró al Partido de Regeneración Nacional (MORENA), ha realizado viajes internacionales documentados. Su cuenta de Instagram acredita que estuvo en Jerusalén y París, Francia, durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2026.

Las publicaciones muestran su presencia en Jerusalén visitando Tierra Santa los días 24 de junio, 3 de julio y 14 de agosto. Posteriormente, se registró en la capital francesa el 22 de agosto, el 19 de septiembre y el 11 de octubre, lo que contrasta con las observaciones sobre la falta de justificación de gastos en obras públicas locales durante el mismo periodo.

Responsabilidad por supervisión y saldos no ejercidos

El ayuntamiento también enfrentó observaciones por 1 millón 66 mil 584.66 pesos en servicios de supervisión externa, sin que presentaran evidencia de su ejecución ni reportes que justificaran el gasto. Esta falta de documentación es crítica, ya que impide determinar si los servicios contratados fueron realmente brindados o si constituyen un gasto injustificado.

Adicionalmente, se detectaron 147 mil 351.56 pesos en saldos de recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Esta falta de reintegro va acompañada de diferencias en ingresos por derechos relacionadas con la ausencia del padrón de locales autorizados para la venta de bebidas alcohólicas, revelando fallas sistémicas en la gestión administrativa y tributaria de la localidad.