Asha Sharma destacó las características del Xbox original en el 25.º aniversario de la marca, pero sus afirmaciones sobre los controles analógicos son cuestionadas por antecedentes de Sony y Nintendo.

Asha Sharma, responsable de Xbox, destacó en un mensaje dirigido a los miembros de la compañía las características del Xbox original en su lanzamiento. El texto se difundió a pocos días del 25.º aniversario de Xbox y recorre la aportación de Microsoft a la industria del videojuego desde Microsoft Adventure.

En ese mensaje, Sharma sostuvo que Xbox fue pionera de los mandos con doble palanca analógica, una afirmación que no coincide con los antecedentes. Sony y Nintendo habían lanzado controladores similares años antes, y Xbox nunca ha superado a Sony o Nintendo en ventas de consolas.

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Qué características destacó Asha Sharma del Xbox original

Asha Sharma señaló que la consola Xbox se lanzó con disco duro integrado, en una época en la que la competencia exigía a los jugadores comprar tarjetas de memoria por separado. La directiva también mencionó el puerto Ethernet, en un momento en el que 9 de cada 10 hogares aún utilizaban conexión a Internet por línea conmutada.

Según el mensaje, el Xbox original contaba con más del doble de potencia de procesamiento que el PlayStation 2 y el Nintendo GameCube. Esa comparación de potencia no está en discusión en el texto, y la propia Sharma la presentó como uno de los argumentos para enaltecer la primera consola de la marca.

Para ello, la responsable de Xbox recurrió a restar mérito a sus competidores directos, PlayStation y Nintendo. Esa estrategia de comunicación interna pone el foco en el legado de la marca, aunque el pasaje sobre los controles contiene datos que no se sostienen.

Por qué el pionerismo en controles analógicos está en duda

No, según los antecedentes citados, Xbox no fue pionera de los controles con doble palanca analógica. Cuando Microsoft lanzó su primera consola Xbox con un control de palancas analógicas, Sony ya había ofrecido cuatro iteraciones de mandos de este tipo.

Entre esas iteraciones figuran el PlayStation Analog Joystick de 1996, el DualAnalog de 1997, el DualShock de 1997 y el DualShock 2. Los tres primeros se vendían por separado, mientras que el PlayStation 2 ya incluía el DualShock 2 en el paquete, con un debut en marzo del 2000.

Nintendo GameCube lanzó su propio control con esta característica en septiembre de 2001, poco antes del lanzamiento del Xbox. Por ello, ofrecer esta función casi 4 años después de la aparición del primer ejemplar no se considera pionerismo, sobre todo en materia tecnológica.

Historial de ventas y el peso de las cifras de Xbox

Pese a sus avances en hardware, Microsoft no logró dominar el mercado en número de consolas vendidas. En ninguna generación de consolas Xbox superó a Sony o Nintendo en sistemas vendidos.

El mejor resultado llegó con Xbox 360, que logró arrebatar el mercado norteamericano a su rival directo, el PlayStation 3. Actualmente, Xbox ofrece la consola más poderosa de su catálogo, pero la compañía dejó de dar información sobre las consolas vendidas.

Según el texto de referencia, ese silencio sobre las cifras refleja un desempeño comercial complicado frente a sus competidores. La falta de datos oficiales impide medir con precisión el alcance real de cada generación de la marca.

En cuanto al futuro, se espera que Project Helix sea más poderoso que el PlayStation 6, aunque también más caro. La fuente no detalla si Project Helix tendrá un mejor destino comercial que el Xbox Series X.