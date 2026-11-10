Asilo diplomático: Marco Antonio Oviedo confirma solicitud de Nadia Beller

El ministro boliviano Marco Antonio Oviedo confirma que la embajada mexicana concedió asilo diplomático a Nadia Beller. Se detalla la respuesta oficial ante las investigaciones contra Facundo Cerimedo.

El Ministerio de Gobierno de Bolivia, liderado por el ministro Marco Antonio Oviedo, ha confirmado oficialmente la recepción de la solicitud de asilo diplomático presentada por la consultora política argentina Nadia Beller. Esta declaración se realizó mediante una entrevista concedida al canal de televisión privado Unitel, donde se aclaró que el gobierno boliviano está al tanto de la medida solicitada por la Embajada de México en La Paz. La institución mexicana ha concedido la protección solicitada a Beller, quien se encuentra bajo esa medida desde el pasado 3 de noviembre.

Confirmación oficial del asilo en La Paz

El titular del Ejecutivo, Marco Antonio Oviedo, declaró que recibió información directa de la Embajada de México en La Paz sobre la solicitud realizada por Beller. El ministro señaló que Bolivia tiene una larga tradición de respeto al asilo diplomático y, por lo tanto, no opone ninguna objeción al pedido. Sin embargo, Oviedo enfatizó que esta concesión no implica que se suspendan las investigaciones judiciales en curso. La autoridad afirmó que se continuará monitoreando el comportamiento de Beller dentro de las causas legales que afectan al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y específicamente al caso que involucra a Facundo Cerimedo.

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Investigación contra Facundo Cerimedo sigue activa

Facundo Cerimedo permanece encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto del año pasado. Este expresidente está acusado de diversos delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito y supuesta influencia en el poder ejecutivo, según aseguran sus detractores. Además, Cerimedo enfrenta otros procesos judiciales por supuesta violencia familiar y doméstica contra Nadia Beller. El gobierno boliviano ha reiterado que, a pesar del estatus diplomático de la consultora, las investigaciones sobre su participación y comportamiento continúan vigentes. Se están apareciendo nuevos elementos e indicios que se están analizando en el marco de estas causas.

Tensiones con el Gobierno de Javier Milei

La situación ha generado tensión diplomática con Argentina, donde el presidente Javier Milei instó a la justicia a investigar a Cerimedo. Durante una entrevista transmitida por Canal 14, Milei retomo un testimonio de Beller para señalar la relación de su gobierno con el consultor. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el tema, pidiendo escuchar un fragmento del testimonio donde Beller relata las presuntas presiones. Sheinbaum mencionó el uso de fraudes cognitivos y campañas de guerra sucia durante la campaña presidencial de 2023 en Bolivia.

Contexto de custodia policial y seguridad

Nadia Beller ha estado bajo custodia policial como testigo protegida en una de las causas abiertas contra Cerimedo. Sin embargo, la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle dicha custodia, argumentando que la policía la seguía ilegalmente. Beller aseguró en sus redes sociales que la vigilancia por parte de las autoridades era inconstitucional. La Embajada mexicana solicitó un salvoconducto para facilitar la protección de Beller, lo que confirma la vigencia de la medida de asilo. El gobierno boliviano mantiene que la investigación sobre cualquier posible irregularidad o influencia indebida seguirá adelante, independientemente del estatus diplomático actual de la consultora.