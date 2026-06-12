Asistentes de IA: entre la popularidad y los límites éticos, y novedades en el gaming

Los asistentes de inteligencia artificial se han vuelto parte esencial de la vida cotidiana, pero su uso para discutir temas delicados plantea desafíos éticos. Mientras empresas como Apple refinan sus directrices, el sector gaming vive momentos de tensión con noticias sobre franchises como Gears of War y posibles negociaciones entre FIFA y 2K Sports.

Los asistentes de inteligencia artificial viven un gran momento de popularidad y se han integrado como parte de la vida diaria de millones de usuarios en todo el mundo.

Sin embargo, esta penetración también ha llevado a que sean utilizados como un medio de interacción sustitutivo de lo social e incluso de la experiencia privada. Es por eso que algunos usuarios aprovechan esta relación con el software para tratar temas privados, polémicos o incluso peligrosos.

Las compañías ya atienden esta situación mientras aprenden con la experiencia, la cual cuenta con una directriz importante que define sus límites en cuanto a lo que le preguntan los poseedores de algún equipo de la empresa de California. El especialista compartió que incluye una frase que supone la base de sus interacciones con las personas, pero se han reportado casos de usuarios solicitando la creación de contenido explícito, ilegal e incluso tratando temas de odio.

A medida que la tecnología avanza, estos sistemas pueden mantener conversaciones más naturales, comprender mejor el contexto, analizar el contenido que aparece en la pantalla y realizar acciones más complejas dentro de aplicaciones y servicios del ecosistema Apple. Paralelamente, el mundo del gaming sigue generando noticias relevantes. Un gamer desde los 3 años, cuando mi papá me trajo un Atari 2600 y desde ese día nada fue igual. El gaming es diversión, paz, reparación y tantas cosas en mi vida...

Gears of War: E-Day: creativos niegan versión de PS5 y generan más dudas respecto a la decisión de XBOX sobre la exclusividad. FIFA 2K pudo ser una realidad: aseguran que hubo conversaciones entre la FIFA y 2K Sports previo al Mundial 2026, pero un detalle hizo fracasar la negociación





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