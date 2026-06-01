ASSA y Aeroméxico alcanzan acuerdo que evita huelga y mejora condiciones contractuales

Tras semanas de negociación, el sindicato de sobrecargos y la aerolínea acordaron extender cláusulas de jubilación, reducir brechas contractuales y establecer revisiones salariales bianuales con ajustes por inflación, evitando así la huelga programada para el 1 de junio.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ( ASSA ) de México logró un acuerdo con Aeroméxico y la autoridad laboral que conjuró el emplazamiento a huelga programado para el 1 de junio.

Este convenio se alcanzó en el marco de la Revisión Contractual y Salarial 2026, tras semanas de negociación, y fue aprobado por mayoría en la asamblea sindical. Entre los puntos clave del acuerdo se incluye la extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación para el Contrato AM, así como mejoras en diversos conceptos contractuales orientadas a reducir gradualmente la brecha existente entre los distintos esquemas de contratación.

Además, el proyecto contempla una revisión bianual que garantiza para 2027 un incremento salarial equivalente a la inflación más 0,5%. No obstante, si la inflación alcanza o supera el 6%, las partes deberán renegociar ese porcentaje. La ASSA destacó que el acuerdo es resultado del trabajo liderado por el secretario general Rafael Munguía Almeida, junto con el Comité Ejecutivo y la participación activa de los sobrecargos en las asambleas.

La Asamblea General se mantendrá en sesión permanente para seguir el procedimiento establecido por la legislación laboral. Una vez definidas las fechas y socializado el proyecto, la propuesta será sometida a consulta mediante voto. Este desenlace evita la huelga y establece un marco de negociación continua entre el sindicato, la aerolínea y las autoridades, con mecanismos de ajuste salarial vinculados a la inflación y compromisos de equidad contractual.

El proceso refleja la capacidad de diálogo en el sector aeronáutico mexicano y la importancia de los acuerdos colectivos para la estabilidad laboral





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ASSA Aeroméxico Huelga Contrato Colectivo Aumento Salarial

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