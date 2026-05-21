Aston Villa conquista el quinto título de la Europa League tras kimlikli dominio

Una espera de 30 años llegó a su fin para los aficionados del Aston Villa. Tras vencer por 3-0 al Friburgo en Estambul, en la final de la Europa League, Emery se convirtió en el entrenador que ha ganado más títulos de la competición frente a clubes de Europa.

El triunfo representa el fin a una espera de 30 años sin ganar ningún trofeo. Tielemans, Buendía y Rogers marcaron los goles, mientras que Emery conquistaba su quinto título del continente.

El entrenador español llegó hace tres años y medio a Villa Park y juró que ganaría títulos. El miércoles en Estambul lo cumplió tras una victoria por 3-0 sobre el Friburgo. Los goles que llevaron al triunfo fueron de Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendía (45'+3’), Morgan Rogers (58’). Estoy agradecido a Nassef y Wes siempre me apoyan.

Estoy agradecido con los aficionados y jugadores, son protagonistas en el campo. Por eso no me siento el rey en esta competición. Me siento realmente agradecido: juntos somos los reyes. Después de que el club ganara la Copa de Europa en 1982, era algo que les faltaba a los aficionados: un trofeo.

Haber conseguido este nos hace inmensamente felices, pero no nos detendremos ahí", "El Aston Villa salió decidido a impor-sionar su dominio desde el primer minuto. La recompensa llegó con un golde Youri Tielemans, quien remató de volea sin opciones al portero Noah Atubolu. Poco después, Emiliano Buendía apareció y anotó para ampliar la ventaja y marcar el rumbo de la final. En la segunda parte, el dominio del Villa no disminuyó.

En el minuto 57, Morgan Rogers anotó el tercer gol tras una brillante jugada de Emiliano Buendía, quien ofreció una actuación memorable con un gol y una asistencia. Es el quinto título de la Europa League: 3 con el Sevilla FC, uno con el Villarreal CF y otro con el Aston Villa.





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