Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ataque a niños en la colonia 18 de Agosto: Familias y vecinos exigen justicia

Noticias De Seguridad News

Ataque a niños en la colonia 18 de Agosto: Familias y vecinos exigen justicia
Ataque A NiñosColonia 18 De AgostoJusticia
📆6/7/2026 2:53 AM
📰El_Universal_Mx
54 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 80%

Un hombre de 26 años disparó a dos niños que jugaban en una calle de la colonia 18 de Agosto, hiriéndolos gravemente. La familia y los vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia y la policía está trabajando para identificar al responsable del ataque.

La tarde del 6 de junio, en una calle de la colonia 18 de Agosto, dos personas interceptaron a un hombre de 26 años. Al tenerlo cerca, el hombre disparó a una niña y un niño que jugaban en la calle.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de emergencia. El joven cayó por las lesiones, mientras que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle. La familia y los vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia. El jueves 5 de junio, un juez penal vinculó a Valentina, probable responsable de las lesiones provocadas a dos niños.

El imputado fue perseguido mediante monitoreos de cámaras de seguridad y capturado después de su presunta intervención en el hecho criminal. El incidente fue registrado en el exterior de una casa de la colonia Las Huertas Tercera Sección, en donde hirieron a un hombre adulto. La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias del incidente y la identidad del imputado. La comunidad está en shock y exige justicia para las víctimas y sus familias.

La policía está trabajando para identificar al responsable y prevenir futuros incidentes. La seguridad es una prioridad para la comunidad y se está tomando medidas para garantizar la seguridad de todos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El_Universal_Mx /  🏆 7. in MX

Ataque A Niños Colonia 18 De Agosto Justicia Seguridad

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Construcción del Tren Querétaro-San Luis Potosí iniciará a finales de agosto, informa alcalde de CelayaConstrucción del Tren Querétaro-San Luis Potosí iniciará a finales de agosto, informa alcalde de CelayaEl tren que pasará por Celaya se realizará por licitación pública, la cual se definirá a mediados de junio para iniciar las obras en la segunda mitad del año
Read more »

Construcción del Tren Querétaro-San Luis Potosí iniciará a finales de agosto, informa alcalde de CelayaConstrucción del Tren Querétaro-San Luis Potosí iniciará a finales de agosto, informa alcalde de CelayaEl tren que pasará por Celaya se realizará por licitación pública, la cual se definirá a mediados de junio para iniciar las obras en la segunda mitad del año
Read more »

Desaparecen estudiante de la UAEM y mujer en Huitzilac; familias exigen búsquedaDesaparecen estudiante de la UAEM y mujer en Huitzilac; familias exigen búsquedaDorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de Nutrición de la UAEM, y Marisol Chávez Casarrubias fueron reportados como desaparecidos desde el 2 de junio en Huitzilac. La Fiscalía emitió fichas de búsqueda, pero no hay avances. La comunidad universitaria se moviliza para localizarlos.
Read more »

Godoy reconoce rezago forense ante familias buscadoras de ocho estadosGodoy reconoce rezago forense ante familias buscadoras de ocho estadosAnte 320 personas
Read more »



Render Time: 2026-06-07 05:52:53