Ataque a niños en la colonia 18 de Agosto: Familias y vecinos exigen justicia

Un hombre de 26 años disparó a dos niños que jugaban en una calle de la colonia 18 de Agosto, hiriéndolos gravemente. La familia y los vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia y la policía está trabajando para identificar al responsable del ataque.

La tarde del 6 de junio, en una calle de la colonia 18 de Agosto, dos personas interceptaron a un hombre de 26 años. Al tenerlo cerca, el hombre disparó a una niña y un niño que jugaban en la calle.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de emergencia. El joven cayó por las lesiones, mientras que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle. La familia y los vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia. El jueves 5 de junio, un juez penal vinculó a Valentina, probable responsable de las lesiones provocadas a dos niños.

El imputado fue perseguido mediante monitoreos de cámaras de seguridad y capturado después de su presunta intervención en el hecho criminal. El incidente fue registrado en el exterior de una casa de la colonia Las Huertas Tercera Sección, en donde hirieron a un hombre adulto. La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias del incidente y la identidad del imputado. La comunidad está en shock y exige justicia para las víctimas y sus familias.

La policía está trabajando para identificar al responsable y prevenir futuros incidentes. La seguridad es una prioridad para la comunidad y se está tomando medidas para garantizar la seguridad de todos





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