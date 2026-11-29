Informes internacionales sobre el ataque con drones al Comando de Policía en Cúcuta, la recuperación del Estadio Sylvio Cator en Haití y la denuncia de maltrato a coatíes en la Riviera Maya.

La madrugada del 23 de noviembre marcó un incidente significativo en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde dos drones cargados con explosivos impactaron las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en Cúcuta, departamento de Santander. Los artefactos detonaron en el área de oficinas y los alojamientos de los uniformados, evidenciando la vulnerabilidad de las estructuras policiales en la región y generando una alerta inmediata sobre la seguridad fronteriza.

En paralelo, las autoridades colombianas y la comunidad internacional observan con atención la situación en Haití, donde un operativo conjunto entre las fuerzas armadas de El Salvador y cuerpos de seguridad logró recuperar el control del Estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe. El recinto deportivo había permanecido bajo dominio de pandillas criminales desde el año 2024, una situación que obligó a la selección nacional de fútbol haitiana a disputar sus encuentros de local en países extranjeros, privando a la población de un símbolo importante de su identidad deportiva.

Also read Ataque armado frente a templo deja un muerto en Santa Clara, León

La intervención en el territorio haitiano forma parte de un despliegue de seguridad más amplio que incluye a más de 2.000 soldados salvadoreños, quienes llegaron a la nación caribeña desde octubre para apoyar las labores de estabilización y orden público. Este esfuerzo internacional se intensificó después de que cuatro técnicos de aviación desaparecieran tras sufrir una emboscada atribuida a grupos criminales locales, lo que subrayó la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el país y la necesidad de medidas coordinadas entre estados.

Mientras tanto, en la Riviera Maya de México, se han registrado denuncias públicas sobre el presunto maltrato hacia coatíes por parte de una turista extranjera alojada en un hotel de la zona. Un usuario que grabó el incidente publicó el material, enfatizando que estos animales son parte fundamental de la fauna local y merecen respeto y no agresiones. El mensaje buscaba concienciar a los visitantes sobre la importancia de respetar a los habitantes silvestres de este paraíso natural mexicano.

Los coatíes son mamíferos silvestres de la familia de los mapaches, originarios de América, que habitan en países como México, Costa Rica, Brasil y Argentina. Suelen acercarse a senderos, parques y zonas turísticas en busca de comida, pero los expertos advierten que son animales silvestres que pueden morder o arañar si se sienten amenazados. La interacción con estos animales requiere precaución y distancia para garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de la fauna, que no debe ser alimentada ni provocada en sus hábitats naturales o turísticos.

En otro suceso relacionado con la protección de menores en México, dos mujeres, identificadas como madre e hija, fueron detenidas en Linares, Nuevo León, por golpear a dos adultos mayores en el noreste del país para quitarles a una niña de cuatro años, hija de una de las agresoras. Las sospechosas fueron acusadas de los delitos de sustracción de menores y violencia familiar. Este caso tiene antecedentes trágicos; hace cuatro años, Kimberly "N", de 33 años, tuvo a la menor y la abandonó en un hospital, posteriormente el DIF entregó a la niña a los adultos mayores que ahora han sido víctimas de los ataques.

La seguridad en las vías férreas también ha sido motivo de preocupación en Polonia, donde un hombre en scooter sobrevivió por poco tras cruzar un paso ferroviario frente a un tren en movimiento en Goleniow. La operadora ferroviaria difundió imágenes que muestran cómo el conductor ignoró la señal de alto y atravesó las vías apenas una fracción de segundo antes de ser impactado. Este incidente aislado resalta los peligros constantes de infringir las normas de tránsito en cruces ferroviarios.

La estadística proporcionada por la empresa operadora revela la gravedad del problema en el país europeo: en lo que va del año, 33 personas han muerto y 27 han resultado gravemente heridas en accidentes ocurridos en cruces ferroviarios. Estos datos reflejan una tendencia preocupante que exige mayor vigilancia y educación vial para prevenir muertes evitables en infraestructuras de transporte crítico, donde la presencia de vehículos motorizados y peatones puede tener consecuencias fatales en milisegundos.