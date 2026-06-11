Ataque armado contra Guardia Civil en Michoacán deja cinco muertos y cinco heridos

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, en Michoacán, dejó cinco uniformados muertos y otros cinco gravemente heridos. Los uniformados fueron emboscados por civiles armados mientras realizaban labores operativas en la zona.

Este miércoles se registró un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, en donde cinco uniformados murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos.

Los uniformados fueron emboscados por civiles armados mientras realizaban labores operativas en la zona. En los mensajes de radio que emitieron pidiendo ayuda se advertía del ataque mientras se dirigían a La Mojonera, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y federales hacia la zona para brindar apoyo.

De manera paralela al ataque se reportó la quema de vehículos en carreteras de la región, particularmente en la vialidad que conduce a la comunidad de Oponguio, del municipio de Erongarícuaro, lo que provocó afectaciones a la circulación. Habitantes y usuarios de redes sociales difundieron imágenes de columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia, además de alertar sobre la presencia de hombres armados y otros incidentes violentos en distintos puntos de Nahuatzen y municipios cercanos.

Nahuatzen es gobernado por el perredista Sergio Antonio Puntos Molina, y en él tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos





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