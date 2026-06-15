Ataque armado deja un hombre herido de gravedad en colonia 1910 de Salamanca

Un hombre resultó gravemente lesionado tras un ataque con arma de fuego en la calle Roble, colonia 1910, al norte de Salamanca. La víctima fue trasladada por familiares a un centro de salud antes de la llegada de las autoridades, quienes ahora investigan el móvil del incidente.

Un ataque con arma de fuego ocurrido la tarde de este domingo en la colonia 1910 , al norte de Salamanca , dejó a un hombre gravemente herido.

Según reportes de vecinos, el incidente se registró minutos antes de las cuatro de la tarde en la calle Roble, donde se escucharon varias detonaciones. Las autoridades movilizaron unidades de emergencia tras recibir la alerta al sistema 911; sin embargo, al llegar al lugar la víctima ya había sido trasladada por sus familiares a un centro médico para recibir atención, por lo que se desconoce su identidad y estado de salud actual.

La policía inició un operativo para recabar indicios en la zona y determine el móvil del crimen, mientras que las investigaciones continúan sin resultados concretos hasta el momento





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