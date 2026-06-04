Ataque armado durante partido de fútbol en Huimanguillo, Tabasco: un muerto y un herido

Un ataque armado durante un partido de fútbol en la ranchería Laguna de Limones, municipio de Huimanguillo, Tabasco, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo coordinado en la zona para dar con los responsables. Se desconocen las causas del ataque.

Un ataque armado durante un partido de fútbol en la ranchería Laguna de Limones, municipio de Huimanguillo , Tabasco , dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, cuando sujetos armados a bordo de vehículos y motocicletas llegaron al campo donde se desarrollaba el encuentro deportivo y abrieron fuego contra los asistentes. De acuerdo con reportes de las autoridades, las víctimas eran aficionados que presenciaban el partido; el fallecido fue identificado como un hombre de aproximadamente 35 años, mientras que el herido fue trasladado a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como grave.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona e iniciaron un operativo de búsqueda en comunidades aledañas, así como patrullajes aéreos y terrestres para localizar a los responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos, aunque las investigaciones continúan.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude al esclarecimiento de los hechos a través del número de emergencias 911 o de las líneas directas de la Fiscalía. Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de hechos delictivos que han sacudido la región de la Chontalpa en los últimos meses, donde la disputa entre grupos criminales por el control del territorio ha generado un clima de inseguridad entre la población.

Huimanguillo, ubicado en el límite con Veracruz, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos y ejecuciones, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia de fuerzas federales en la zona. Sin embargo, los habitantes de comunidades rurales como Laguna de Limones señalan que la violencia se ha vuelto cotidiana y que los operativos no son suficientes para garantizar su seguridad.

El ataque en el partido de fútbol ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen justicia y medidas más efectivas para prevenir estos hechos. Organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo el caso y no quede impune. Mientras tanto, la comunidad permanece en duelo y con temor de asistir a eventos públicos.

Este suceso pone de manifiesto la necesidad de estrategias integrales que aborden las causas profundas de la violencia en la región, como la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional. Las autoridades han prometido redoblar esfuerzos, pero la población se muestra escéptica ante la recurrencia de estos actos. En entrevistas con medios locales, algunos testigos relataron que los atacantes actuaron con rapidez y precisión, disparando directamente contra un grupo de personas que se encontraban en la grada.

Otros aseguran que previo al ataque hubo amenazas en contra de uno de los equipos participantes. La Fiscalía investiga si el móvil del crimen está relacionado con ajustes de cuentas o disputas entre bandas delictivas. Por el momento, el partido fue suspendido y los organizadores han decidido cancelar los próximos encuentros programados en la zona. Este incidente es un recordatorio de cómo la violencia armada se ha infiltrado incluso en espacios de esparcimiento y convivencia comunitaria





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