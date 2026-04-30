Ataque armado en camión de Flecha Amarilla deja un muerto y un herido grave en Salamanca

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un ataque armado en un camión de transporte público en Salamanca, Guanajuato. Las autoridades investigan el incidente mientras la comunidad exige mayor seguridad en la región.

Salamanca , Guanajuato . - Un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido tras un ataque armado al interior de una unidad de transporte público de la línea Flecha Amarilla, cuando arribaba a la central de camiones suburbanos, cerca del mercado Tomasa Esteves.

Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la tarde, cuando el camión, procedente del municipio de Juventino Rosas, circulaba sobre la calle Sánchez Torrado con dirección a la terminal, junto al tianguis de los miércoles. Según testigos, hombres armados se acercaron al vehículo y comenzaron a disparar contra dos hombres que viajaban en su interior.

Uno de ellos falleció dentro del camión, mientras que el otro sufrió heridas graves y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta ahora, no se ha confirmado si las víctimas eran el conductor o pasajeros de la unidad, mientras que el resto de los ocupantes descendió del vehículo en estado de shock. Elementos de corporaciones policiacas, junto con la Guardia Nacional, acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de recopilar evidencia para esclarecer los hechos, aunque no se han proporcionado más detalles sobre los agresores. Este incidente se suma a una serie de eventos violentos en la región, incluyendo el choque de cuatro adolescentes en el bulevar Juan Alonso de Torres de León, así como otros casos de extorsión y robos que han afectado a micro negocios locales.

Autoridades locales han anunciado medidas para mejorar la seguridad en la zona, incluyendo la regularización de mercados y la implementación de un complejo comercial para revitalizar la economía de Salamanca





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