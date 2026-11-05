Ataque armado en Chietla deja muertos a El Ronco y a mujer en Puebla

Un tiroteo en Chietla, Puebla, frente a Banco Bienestar dejó sin vida a Rodolfo C. y a Cinthya. La Fiscalía investigará el crimen en la Mixteca.

Un ataque armado con motivo de un tiroteo selectivo ocurrió en las inmediaciones de un puesto de comida ubicado frente a un Banco Bienestar en la junta auxiliar de Villa de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, estado de Puebla. El incidente violento tuvo como resultado la muerte inmediata de un hombre y el fallecimiento posterior de una mujer, consolidando un saldo trágico de dos personas fallecidas.

Detalles del asalto a motocicleta

Las autoridades indican que sujetos desconocidos, los cuales se desplazaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego de manera indiscriminada contra el negocio ambulante situado en la intersección de las calles Nicolás Bravo y Benito Juárez. Los agresores huyeron del lugar rápidamente tras descargar la ráfaga de balazos, dejando un escenario de caos y violencia en la zona comercial.

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La intensidad de los disparos alcanzó directamente a dos personas que se encontraban en el puesto: un hombre de la tercera edad y una mujer que gestionaba el establecimiento. Testigos presenciales del hecho alarmado dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 9-1-1 para solicitar asistencia médica urgente y la presencia de las fuerzas del orden.

Identidad de las víctimas fatales

La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a las víctimas como Rodolfo C., conocido popularmente como 'El Ronco', quien contaba con aproximadamente 60 años de edad, y Cinthya, de alrededor de 35 años. Esta última era la encargada directa del puesto de comida donde ocurrió la emboscada. El Semefo confirmó la muerte de ambos, levantando los cuerpos en diferentes ubicaciones.

Los elementos de la Policía Municipal de Chietla arribaron al sitio para garantizar la seguridad y dieron inicio a un operativo de búsqueda de los responsables. Asimismo, paramédicos acudieron para atender a los lesionados, aunque el estado de gravedad de Rodolfo C. no permitió salvar su vida, falleciendo en el lugar por la gravedad de sus heridas.

Traslado a clínica del IMSS

Mientras que el masculino falleció en la escena, la mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa de Atencingo para recibir atención prehospitalaria especializada. Sin embargo, las autoridades fueron notificadas horas después de que Cinthya también perdiera la vida como consecuencia de los múltiples impactos de bala recibidos durante el ataque.

El Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar del ataque y posteriormente a la clínica para realizar el levantamiento de los cuerpos. Este proceso legal es necesario para proceder con los estudios forenses correspondientes y determinar con exactitud la mecánica de los disparos y el arma utilizada en el crimen.

Investigación y consecuencias legales

Los agentes de investigaciones procedieron con las diligencias correspondientes mientras los elementos de la Policía Municipal acordonaban la escena del crimen. Es importante destacar que, derivado de la alta potencia de los disparos, la sucursal del Banco Bienestar también resultó dañada por los impactos de bala, lo que añade daños patrimoniales al saldo de víctimas.

La Fiscalía General del Estado asume la responsabilidad de esclarecer este doble homicidio ocurrido en la Mixteca poblana. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los sujetos a bordo de la motocicleta y esclarecer los motivos detrás de este ataque violento contra los habitantes de la zona.