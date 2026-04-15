Ataque Armado en Irapuato: Dos Menores Muertos y un Herido Grave

Un violento ataque armado en Irapuato, Guanajuato, resultó en la muerte de dos menores de edad y dejó a otro gravemente herido. Las autoridades investigan el incidente, que podría estar relacionado con actividades ilícitas.

Irapuato , Guanajuato.- Un brutal ataque armado se cobró la vida de dos menores de edad y dejó a un tercero gravemente herido en la colonia Floresta. Los hechos ocurrieron en la calle Balcones, donde los agresores, a bordo de una motocicleta, irrumpieron en un domicilio. Una vez dentro, abrieron fuego indiscriminadamente, dejando a las víctimas tendidas y ensangrentadas en el interior de la vivienda. La escena del crimen reflejaba la violencia y la saña con la que actuaron los atacantes. El impacto emocional para los residentes y la comunidad fue devastador, generando un profundo sentimiento de inseguridad y consternación.

El incidente fue reportado inmediatamente a los números de emergencia, movilizando a las autoridades municipales y a los paramédicos de Protección Civil. Al llegar al lugar, se brindó asistencia médica a las víctimas. Sin embargo, lamentablemente, dos de los menores ya no presentaban signos vitales, confirmando el fallecimiento en el lugar. La tercera persona, gravemente herida, fue trasladada urgentemente a un hospital, donde recibió atención médica intensiva, luchando por su vida. La zona fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área con cintas amarillas para preservar la evidencia y facilitar las investigaciones. La Fiscalía General del Estado fue notificada de inmediato y, al llegar los agentes ministeriales, iniciaron las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La comunidad se mantiene a la expectativa de los avances en la investigación, esperando que se haga justicia.

Vecinos de la zona, consternados por la tragedia, señalaron que en la vivienda donde ocurrió el ataque se presume la venta de drogas. Esta información ha generado especulaciones y se considera una de las principales líneas de investigación por parte de las autoridades. El móvil del crimen podría estar relacionado con la disputa de territorio entre grupos delictivos o con represalias por actividades ilícitas. Las autoridades están enfocadas en recabar evidencia, testimonios y cualquier información que ayude a esclarecer el suceso y a dar con los responsables. Adicionalmente, una unidad del Centro de Atención Integral a Víctimas acudió al lugar para brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de las víctimas, ofreciendo asistencia emocional y legal en este difícil momento. El dolor de las familias afectadas es inmenso, y la comunidad entera se une en el pesar por la pérdida de vidas tan jóvenes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por establecer un perímetro de seguridad, los agresores lograron escapar, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en las zonas aledañas para dar con su paradero. La investigación continúa abierta, y se espera que pronto se obtengan resultados que permitan llevar ante la justicia a los culpables de este lamentable suceso





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