Un ataque armado en la colonia San Bernabé de Monterrey dejó a una menor de 7 años y a un adulto de 53 años sin vida, además de al menos cuatro lesionados.

Un ataque a balazos dejó como saldo a una menor de 7 años y a un adulto de 53 años sin vida en las calles de la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En el mismo lugar, al menos cuatro personas resultaron lesionadas tras la agresión, de acuerdo con la información disponible.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Heliotropo y Nelumbio, donde un presunto grupo de hombres armados abrió fuego contra una familia. Después de disparar, los agresores huyeron del sitio, y los hechos quedaron registrados como un ataque armado contra integrantes de un mismo núcleo familiar.

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Detalles del ataque armado en San Bernabé

El ataque armado en la colonia San Bernabé se produjo en la intersección de Heliotropo y Nelumbio, en Monterrey. Según el reporte, un presunto grupo de hombres armados disparó contra una familia antes de escapar a pie o a bordo de un vehículo no especificado en la fuente.

La agresión dejó a una menor de 7 años y a un adulto de 53 años sin vida, mientras que al menos cuatro personas sufrieron lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a ninguna de las víctimas, por lo que la identidad de los fallecidos y de los lesionados permanece bajo reserva.

La mecánica del hecho sugiere una emboscada rápida, ya que los atacantes abrieron fuego y se retiraron de inmediato. Este patrón, descrito en el reporte como un ataque a balazos, es el punto de partida de las pesquisas en la zona.

Respuesta de Ejército Mexicano y Cruz Roja

Elementos del Ejército Mexicano y autoridades municipales llegaron al lugar minutos después de la agresión. Ambos grupos confirmaron el deceso de la menor de 7 años y del adulto de 53 años que se encontraban en la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron también a la colonia San Bernabé y comenzaron a atender a las personas lesionadas. La presencia simultánea de militares, policías municipales y personal de emergencias buscó contener la escena y asistir a los heridos en las calles donde ocurrió el ataque.

Las autoridades de seguridad acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes. Además, solicitaron a los vecinos de la colonia San Bernabé permanecer en sus domicilios durante las próximas horas, una medida destinada a facilitar el trabajo de los peritos y a evitar nuevos riesgos en la zona.

Investigación de la AEI y próximos pasos

La Agencia Estatal de Investigaciones, conocida como AEI, será la encargada de realizar las labores para identificar a los presuntos responsables del ataque en San Bernabé. Su trabajo se centrará en reconstruir los hechos y ubicar a los agresores que huyeron tras disparar contra la familia.

Las autoridades indicaron que se espera conocer más detalles sobre el caso en las próximas horas, incluida la identificación de las víctimas, que todavía no ha sido confirmada. Hasta ese momento, la información oficial sobre la mecánica del ataque, el número exacto de agresores y los móviles seguirá siendo limitada.

Para los vecinos de la colonia San Bernabé, en Monterrey, la instrucción de resguardarse en casa implica una alteración inmediata de su rutina mientras el área permanezca acordonada. Las autoridades deberán informar cuándo se levanta el cerco y cuáles son los avances de la AEI en la búsqueda de los presuntos responsables.