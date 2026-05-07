Ataque armado en San Pablo Casacuarán deja un hombre herido en Yuriria

Un hombre fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en una tienda de abarrotes en la comunidad de San Pablo Casacuarán, Yuriria, provocando el despliegue de la Guardia Nacional.

La tranquilidad de la comunidad de San Pablo Casacuarán , ubicada en el municipio de Yuriria , Guanajuato , se vio brutalmente interrumpida la noche del pasado miércoles.

Alrededor de las nueve de la noche, el silencio del pueblo fue quebrantado por una serie de detonaciones de arma de fuego que generaron pánico inmediato entre los residentes locales. De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque ocurrió específicamente al interior de una tienda de abarrotes, un lugar que usualmente sirve como punto de encuentro y abastecimiento para los vecinos.

Los testigos presenciales, conmocionados por la violencia del suceso, no dudaron en comunicarse de inmediato con el sistema de emergencias 911 para solicitar el auxilio urgente de las autoridades y de los servicios médicos, describiendo una situación de caos donde la vida de una persona se encontraba en riesgo inminente debido a las heridas sufridas. Tras recibir la alerta, se activó un protocolo de respuesta inmediata que involucró la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y efectivos de la Guardia Nacional.

Al arribar al lugar, los uniformados fueron guiados por los habitantes de la zona hacia el establecimiento comercial, donde localizaron a un hombre tendido en el piso, ensangrentado y con heridas visibles provocadas por proyectiles de arma de fuego. De manera simultánea, paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios.

El personal médico trabajó intensamente para estabilizar las constantes vitales de la víctima antes de proceder a su traslado de urgencia hacia un hospital cercano, donde se espera que reciba la atención especializada necesaria para salvar su vida, aunque su estado de salud inicial fue reportado como delicado. Respecto a los responsables de este acto violento, las versiones recabadas en el sitio indican que los agresores actuaron con rapidez y precisión.

Una vez efectuados los disparos contra la víctima, los sujetos armados emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, dirigiéndose presuntamente hacia la comunidad de Gervasio Mendoza, perteneciente al municipio vecino de Salvatierra. Esta ruta de escape sugiere que los atacantes conocían bien la geografía de la zona, lo que complicó las labores de interceptación inmediata.

A pesar de que las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda exhaustivo, estableciendo diversos filtros de control y patrullajes intensivos en las carreteras y caminos rurales circundantes, hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona vinculada con el crimen. Este incidente se suma a una preocupante racha de violencia que ha afectado a diversas localidades del estado de Guanajuato, donde los ataques directos y las agresiones armadas se han vuelto una amenaza constante para la ciudadanía.

La comunidad de San Pablo Casacuarán se encuentra ahora sumida en un clima de incertidumbre y temor, mientras los habitantes exigen un mayor despliegue de fuerzas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Las autoridades competentes han iniciado la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque y lograr la captura de los responsables, mientras que la población permanece alerta ante la inestabilidad reinante en la región





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