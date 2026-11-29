José Luis Gómez Flores, ex candidato del PRI a diputado local en Sinaloa, quedó grave tras un atentado armado en un gimnasio de Mazatlán el 27 de noviembre. Autoridades exigen justicia.

El ex candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Gómez Flores, sufrió heridas graves durante un ataque armado dentro de un gimnasio en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. La agresión ocurrió el 27 de noviembre en las instalaciones de One Fit, situadas en la calle Santa Cecilia, cerca del fraccionamiento Hacienda del Seminario.

Gravedad del herido y condena política

La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, confirmó que el estado de salud de Gómez Flores se mantiene grave, aunque los detalles médicos se mantienen reservados. La legisladora describió al afectado como un abogado, priista y candidato a diputado local en 2024, destacando su trayectoria como hombre de trabajo y familia.

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Valenzuela expresó su apoyo público a través de redes sociales, calificando el incidente como terrible y solicitando oraciones para la recuperación del militante. También exigió a las autoridades locales realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y identificar a los responsables del atentado, subrayando la necesidad de justicia para quienes han sufrido violencia.

Denuncias de violencia en Sinaloa

Maribel Chollet Morán, presidenta del PRI en Mazatlán, condenó firmemente la agresión e instó a las instancias competentes a actuar con celeridad. La directiva política advirtió que no se puede permitir que la violencia contra ciudadanos o actores políticos se normalice como algo cotidiano sin consecuencias.

El Comité Directivo Estatal del partido reafirmó su solidaridad con la familia de Gómez Flores y lanzó un llamado urgente para que la justicia no distinga colores partidistas. Chollet Morán señaló que Sinaloa no puede seguir viviendo bajo estas condiciones de inseguridad y que se requiere una respuesta efectiva de las autoridades ante estos crímenes.

Trayectoria profesional del agredido

José Luis Gómez Flores es abogado, docente y activista con amplia experiencia institucional. Entre 2015 y 2019, se desempeñó como titular de la Unidad de Servicios en Mazatlán de la Procuraduría Federal del Consumidor. Posteriormente, impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Actualmente, ejerce como director jurídico de Cano Block, empresa dedicada a la fabricación de block y comercialización de materiales para la construcción. Su perfil profesional y su participación en la vida pública lo convierten en un sujeto de atención mediática tras este incidente violento en territorio sinaloense.