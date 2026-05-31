Ataque de EE.UU. en el Pacífico eleva a 205 los muertos en operativo antinarcóticos

Un nuevo ataque de fuerzas estadounidenses contra una lancha en el Pacífico aumenta a 205 los fallecidos en la campaña Lanza del Sur, intensificada tras la detención de Nicolás Maduro.

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque cinético letal contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, resultando en la muerte de sus tres tripulantes.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, la lancha transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrada en operaciones ilícitas. Los fallecidos fueron catalogados como narcoterroristas. Este ataque eleva a 205 el total de muertes en la campaña militar ordenada por el presidente Donald Trump, iniciada en septiembre con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en Sudamérica. El Comando Sur destacó que no hubo bajas entre el personal estadounidense.

Este es el cuarto ataque de este tipo en la semana. El primero, reportado el martes, dejó dos sobrevivientes, algo inusual en estos operativos que desde su inicio han registrado menos de diez supervivientes. La campaña, conocida como Lanza del Sur, fue intensificada tras la detención del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses a principios de enero, quien fue trasladado a un centro de detención en Nueva York.

La operación busca desmantelar las redes de financiamiento ilegal de Maduro, incluyendo el narcotráfico. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han realizado más de sesenta ataques contra lanchas en el Pacífico oriental. La mayoría han sido letales, generando críticas de organizaciones de derechos humanos que cuestionan la proporcionalidad y la transparencia de las acciones. Amnistía Internacional ha solicitado una investigación independiente sobre el uso de fuerza letal en estos operativos.

El gobierno estadounidense defiende la campaña como necesaria para interrumpir el flujo de drogas y financiamiento a organizaciones criminales y gobiernos hostiles. Sin embargo, analistas señalan que el enfoque militar no aborda las causas fundamentales del narcotráfico, como la pobreza y la corrupción.

Además, ha generado tensiones diplomáticas con países de la región como México y Colombia, que han expresado preocupación por la soberanía y los métodos empleados. La administración Trump continúa promoviendo la estrategia como un éxito, mientras que críticos apuntan a la falta de resultados medibles en la reducción del tráfico de drogas. El contexto geopolítico incluye la presión sobre Venezuela y la lucha contra el narcotráfico como justificación para acciones militares unilaterales.

El uso de ataques cinéticos letales en alta mar plantea interrogantes legales sobre la jurisdicción y los derechos de los detenidos. Hasta ahora, la mayoría de las embarcaciones atacadas no han dado oportunidad de rendición, según testimonios de sobrevivientes. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estas operaciones, que podrían sentar precedentes para futuras intervenciones





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