Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico, dejando tres muertos y superando así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica.

Lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico , en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump , para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica .

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana. El primero, reportado el martes, dejó a dos sobrevivientes, algo poco usual en estos operativos que desde su primer lanzamiento el pasado mes de septiembre dejaron a menos de 10 sobrevivientes. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 60 ataques contra lanchas. El total de muertes derivadas de la campaña militar asciende a 205.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma estar 'cerca' de un acuerdo con Irán; no tiene prisa por negociar. Este ataque fue llevado a cabo por el Joint Task Force Southern Spear, dirigido por el comandante Gen. Francis L. Donovan. La inteligencia confirmó que la lancha estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico.

El objetivo de la campaña militar es aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses le arrestaran en Caracas y lo trasladaran a un centro de detención en Nueva York a principios de enero. Tras este nuevo ataque, el gobierno estadounidense informó que llevaría a cabo un ataque cinético letal contra una lancha que 'transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico'.

Este ataque es parte de la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica. La campaña militar ha dejado un saldo de más de 200 muertes y ha llevado a cabo más de 60 ataques contra lanchas





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