Ataques militares de Trump contra narcotráfico en Sudamérica no logran reducir disponibilidad de cocaína en EE.UU.

Una campaña militar estadounidense con ataques a embarcaciones en Sudamérica ha costado 4700 millones de dólares y casi 200 vidas, pero la cocaína sigue siendo fácil de conseguir en Estados Unidos, según expertos en salud pública.

Con una precisión mortífera, el gobierno de Donald Trump ha desplegado decenas de ataques contra pequeñas embarcaciones en aguas sudamericanas, una campaña en la que casi 200 personas han muerto y que, según funcionarios estadounidenses, busca detener el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos.

Pero casi nueve meses después del inicio de la operación, epidemiólogos, científicos especializados en adicciones y expertos en salud pública afirman que la cocaína, por mucho la principal droga traficada desde Sudamérica, es tan fácil de conseguir en gran parte de Estados Unidos como antes de que comenzaran los ataques. Las conclusiones, basadas en evaluaciones de los precios en las calles, las sobredosis letales, la pureza de las muestras y las incautaciones de droga en las fronteras estadounidenses, plantean dudas sobre la eficacia del mayor despliegue militar estadounidense en América Latina en décadas.

Los costos de estas operaciones militares han ascendido a 4700 millones de dólares, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, que han incluido el despliegue de aviones AC-130J Ghostrider, cazas F-35 y destructores de misiles guiados, así como unos 15.000 miembros del personal militar estadounidense. La campaña se ha extendido desde el mar Caribe hasta abarcar ataques en el este del Pacífico, la captura del expresidente de Venezuela para que se enfrente a cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y ataques terrestres en Ecuador.

El presidente Trump ha dicho que puede ordenar legalmente al ejército que mate sumariamente a personas acusadas de tráfico de drogas, algo que ha sido objeto de críticas generalizadas. Los expertos en leyes que abordan el uso letal de la fuerza han denunciado que los ataques son ilegales porque el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no sean una amenaza de violencia inminente, aunque estén cometiendo un delito.

Pero, para consternación de muchos especialistas en adicciones y expertos en narcotráfico, los funcionarios del gobierno de Trump han intensificado discretamente los ataques contra pequeñas embarcaciones en las últimas semanas con aviones de ataque fijos secretos y drones armados MQ-9 Reaper, lo que ha puesto a estos ataques en el núcleo de una guerra contra las drogas reformulada, que ha pasado de la interdicción tradicional a una estrategia de acción militar directa.

La cocaína sigue estando muy disponible, extendida y es relativamente barata, dijo Carl Latkin, profesor de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, quien en gran medida monitorea el consumo de cocaína en Baltimore, tradicionalmente uno de los principales puntos de entrada en el este de Estados Unidos de la cocaína que se trafica a través del Caribe. Latkin se encuentra entre los expertos en consumo de sustancias de Estados Unidos que coinciden en que la campaña del gobierno de Trump no solo es ilegal, sino también ineficaz.

Además de ser moralmente aborrecible, este método tiene tantas probabilidades de éxito como bombardear un puñado de McDonald's en Dallas, Texas, y decir que hiciste que Estados Unidos volviera a ser saludable, dijo Latkin. Pese a ello, el gobierno de Trump ha insistido en que la campaña está funcionando.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha arremetido contra los críticos y dijo en las redes sociales que los ataques a las embarcaciones eran muy eficaces para detener el flujo de drogas letales. Las autoridades estadounidenses dijeron que los ataques han interrumpido algunas rutas marítimas de narcotráfico y derivado en un aumento de las incautaciones de cocaína por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, que alcanzaron más de 230.000 kilogramos en 2025, más del triple del promedio anual del servicio.

Pero aunque se trata de una cantidad enorme, palidece en comparación con el auge masivo de la producción de cocaína en Sudamérica, sobre todo en Colombia, la mayor fuente mundial de esa droga. Solo en Colombia, Naciones Unidas estima que la producción anual de cocaína ronda los 2,5 millones de kilogramos, unas 11 veces la cantidad incautada por la Guardia Costera.

También están apareciendo indicios de que los narcotraficantes simplemente están adoptando otros métodos para el contrabando de cocaína, como el viraje a rutas terrestres a través de Centroamérica o transportar cocaína en buques portacontenedores, mientras absorben la pérdida ocasional de cargamentos en pequeñas embarcaciones. En una investigación realizada este año en Ecuador se encontró cocaína oculta en contenedores refrigerados de fruta; otro gran cargamento de cocaína se halló en un buque portacontenedores cerca del puerto de Santa Marta, en Colombia.

Si los ataques a embarcaciones detuvieran el flujo de cocaína a Estados Unidos, los investigadores de salud pública dicen que una consecuencia sería un aumento de los precios en el mercado ilegal, pero hasta ahora no se ha observado ese fenómeno. La persistente disponibilidad de cocaína a bajo costo sugiere que la oferta no se ha visto afectada significativamente, lo que pone en tela de juicio la efectividad de una estrategia que ha costado miles de millones de dólares y ha causado numerosas víctimas.

Los críticos argumentan que la militarización de la lucha contra las drogas no aborda las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza, la corrupción y la demanda insaciable en los países consumidores. Mientras tanto, las comunidades costeras de Sudamérica sufren las consecuencias de ataques que a menudo no distinguen entre narcotraficantes y pescadores inocentes, generando un clima de miedo y desconfianza hacia las fuerzas militares estadounidenses.

La guerra contra las drogas, en su versión más letal, parece estar repitiendo los errores del pasado con resultados igualmente desalentadores





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