Andrés Atayde del PAN cuestiona la teoría de autosabotaje de Morena sobre Alessandra Rojo de la Vega y demanda investigación por agresiones en el Congreso de la CDMX.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, ha desestimado de manera contundente la versión presentada por el partido Morena respecto a los disturbios ocurridos durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Atayde calificó como ridícula la narrativa que sugiere un autosabotaje organizado por la primera edil para evadir su obligación de rendir cuentas, exigiendo en su lugar una investigación exhaustiva sobre las agresiones físicas y verbales registradas tanto dentro como fuera del recinto legislativo.

Rechazo a la Teoría de Autosabotaje

Andrés Atayde fundamentó su postura al señalar que Morena debe asumir su propia responsabilidad en lugar de intentar culpar a la alcaldesa Rojo de la Vega por los hechos violentos. El legislador panista insistió en que el argumento del supuesto plan de sabotaje, presuntamente coordinado con funcionarios de la propia alcaldía para evitar la comparecencia, carece de sustento lógico y busca desviar la atención sobre la conducta de sus propios miembros. Atayde exhortó al partido de la coalición gobernante a contribuir activamente en la identificación de quienes participaron en los actos de violencia, en lugar de buscar excusas alternativas.

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Evidencias de Violencia en el Recinto

La crítica de Atayde se centra en la conducta visible de la diputada Diana Sánchez Barrios, cuya imagen fue captada por redes sociales en medio de momentos de alta tensión. Los videos virales muestran a Sánchez Barrios protagonizando un altercado con otras personas legisladoras, lanzando insultos y jaloneos, lo que obligó a integrantes de su propia bancada a detenerla para evitar un escalonamiento mayor. El panista afirmó que existen videos y fotografías que acreditan que la violencia dentro y fuera del Congreso provino particularmente de esta legisladora, desmintiendo cualquier intento de equidad en los agresores.

Andrés Atayde pidió revisar las cámaras de seguridad y los videos disponibles para esclarecer lo ocurrido, cuestionando que ese material no se hubiera incorporado a las evidencias presentadas por la oposición. Señaló que hubo personas que grabaron desde las ventanas de un inmueble cercano al Congreso, material que considera crucial para establecer las responsabilidades legales. Además, recordó que durante la concentración observó mantas con mensajes agresivos y provocativos contra la alcaldesa Rojo de la Vega, evidenciando un ambiente de hostilidad premeditada.

Defensa de la Seguridad y Protocolo

Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, reconoció que ordenó cerrar las puertas del recinto a las 11:02 horas, pero aseguró que la decisión respondió a motivos de seguridad tras manifestantes que rebasaron las vallas de protección. Garza explicó que se habilitó una entrada alterna por el sótano para que los legisladores pudieran ingresar sin riesgo, mencionando que varios diputados, incluida la coordinadora de Morena, utilizaron ese acceso. Esta acción fue justificada por la necesidad de garantizar la integridad física de quienes se encontraban dentro del edificio.

Sobre el caso específico de Diana Sánchez Barrios, Olivia Garza sostuvo que la legisladora llegó a las 11:25 horas y que se le indicó que podía ingresar por la puerta alterna, pero decidió no hacerlo. La presidenta del Congreso argumentó que su responsabilidad era garantizar la seguridad de los presentes y añadió que desde un día antes había solicitado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzar la vigilancia exterior. Esta versión contrasta con las acusaciones de Morena, que presentaron documentos de portales de transparencia para respaldar su narrativa de sabotaje.

Consecuencias y Próximos Pasos

La controversia derivó en la retirada de la alcaldesa Rojo de la Vega del recinto sin comparecer, debido a que trabajadores y simpatizantes habían resultado heridos durante los enfrentamientos. Los señalamientos del vocero morenista, Ángel Tamariz, fueron cuestionados por representantes de medios de comunicación al no poder explicar cómo simpatizantes, incluyendo mujeres y personas adultas mayores, resultaron lesionadas si la teoría del sabotaje interno era cierta. Este contexto de confusión y violencia marca el inicio de un periodo de tensión política prolongada.

Ante la próxima comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, Andrés Atayde pidió que se garantice el desarrollo de la mesa de trabajo sin agresiones ni descalificaciones. El panista recordó que Tabe entregó su información en tiempo y forma y acudirá al Congreso para solicitar un presupuesto justo para los habitantes de su demarcación. Atayde lamentó que este tipo de hechos ocurran solo cuando se trata de alcaldías con excelentes resultados, advirtiendo que Tabe, su equipo y los vecinos no tolerarán violencia durante el ejercicio de rendición de cuentas.