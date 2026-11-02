Atentado con drone y vehículo explosivo en Planadas deja 4 muertos

Un ataque con drone y camión con explosivos en Planadas, Tolima, dejó 4 muertos y heridos. Gobernadora condena la agresión que afecta a civiles.

Un ataque combinado que involucró el uso de drones y un vehículo cargado con explosivos cerca de una base militar en el municipio de Planadas, ubicado en el departamento de Tolima, Colombia, ha dejado un saldo trágico de cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas mortales se encuentra un bebé de apenas dos meses de vida, lo que ha generado una profunda conmoción en la región. Este suceso representa el acto de agresión más reciente en medio de la peor ola de violencia que atraviesa el país en los últimos diez años.

Condena de la gobernadora por la violencia

La funcionaria gubernamental Adriana Matiz, quien ostenta el cargo de gobernadora, informó oficialmente sobre el saldo de víctimas fatales con un tono de profundo dolor y repulsa. A través de su perfil en la plataforma X, la líder departamental declaró que el atentado en Planadas deja un balance preliminar de cuatro personas fallecidas, resaltando la brutalidad del caso al mencionar la edad extremadamente vulnerable de una de las víctimas. La gobernadora enfatizó con urgencia que tal acción es inadmisible y viola los estándares básicos de humanidad.

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Matiz reiteró su rechazo absoluto al emplear términos contundentes para describir la naturaleza de los hechos. Se refirió a los eventos como un acto vil y criminal, asegurando que la comunidad y las autoridades no tolerarán ninguna forma de ataque dirigidos contra la población civil. Su declaración subraya la gravedad de la situación al señalar que atentar contra familias, soldados y ciudadanos tolimenses representa cruzar una línea que no se pasará sin consecuencias graves.

Daños estructurales y víctimas civiles

Según los primeros testimonios recopilados por las autoridades y testigos presenciales, el detonante principal del ataque fue un camión que estalló tras cargar una considerable cantidad de explosivos. Esta potente explosión causó daños significativos en la infraestructura local, afectando partes de un hospital y destruyendo o dañando gravemente varias viviendas residenciales en las inmediaciones. La violencia del artefacto dejó escombros esparcidos por la zona, creando un escenario de caos y destrucción.

Imágenes virales del lugar muestran la desesperación de la población local en medio de la confusión. En uno de los videos, se observa a una mujer gritando de manera desesperada mientras un hombre intenta salvar a una víctima arrastrando un cuerpo pequeño envuelto en una cobija entre los escombros. Otras imágenes documentan a personas con heridas sangrantes tendidas en el suelo entre bloques de piedra, evidenciando la magnitud de la tragedia humanitaria causada por la explosión.

Uso de tecnología en el ataque

Además del uso de vehículos explosivos, múltiples medios de comunicación han confirmado que se emplearon drones durante el ataque. Juan Camilo Hueje, quien se desempeña como alcalde del municipio de Planadas, confirmó a una emisora local que la comunidad logró evidenciar la presencia de aparatos voladores no tripulados que sobrevolaban sobre el casco urbano. Esta combinación de tácticas sugiere un intento coordinado para maximizar el daño y la confusión en la zona poblada.

El alcalde Hueje indicó que hay múltiples heridos que necesitan atención médica urgente. Como medida de emergencia, estas víctimas fueron trasladadas y alojadas temporalmente en un colegio de la zona, el cual fue adaptado para recibir a los heridos. Esta medida refleja la capacidad de respuesta local ante la falta de infraestructura médica suficiente en el lugar para atender a tantos pacientes simultáneamente.

Contexto de seguridad nacional

Este incidente se inserta en un contexto de seguridad nacional crítico, marcado por una escalada significativa en la actividad ilegal y violenta en diversas regiones del país. La gobernadora Matiz y otras autoridades han señalado que este tipo de ataques no solo amenazan la estabilidad local, sino que también ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos colombianos. La respuesta de las autoridades busca demostrar que no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de los civiles.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos están monitoreando de cerca la situación en Tolima, exigiendo garantías de protección para los pobladores. Las imágenes de la destrucción y las víctimas han llegado a los medios nacionales, intensificando el llamado para que el gobierno central intensifique sus esfuerzos en la desactivación de grupos armados ilegales. La violencia en Planadas sirve como un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz y estabilidad duradera para todos sus habitantes.