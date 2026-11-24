Un ataque con explosivos frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio dejó al menos 12 heridos y graves daños materiales. El presidente de Colombia condenó la acción como narcoterrorismo.

Un violento ataque con explosivos frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio, en el centro de Colombia, ha provocado una intensa movilización de servicios de emergencia y ha dejado al menos 12 heridos. Según datos preliminares, el estallido ocurrió durante la noche, generando graves daños a los inmuebles cercanos y generando alarma inmediata en la ciudad capital.

Detalles del atentado y respuesta estatal

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció al respecto del ataque y indicó que está a la espera de los reportes oficiales. Explicitó que su deseo es que no haya víctimas mortales, pero condenó firmemente la acción. A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que el narcoterrorismo está desesperado porque se lo enfrenta de manera decidida. Señaló que el objetivo es intimidar y obligar a retroceder para buscar un falso proceso de paz. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Aseguró que los persecuirán y enfrentarán con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública.

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Situación en Villavicencio y daños materiales

El ataque con explosivos sorprendió a los habitantes del departamento de Meta en Colombia y encendió las alarmas. Generó pánico en la capital cuando se dieron a conocer las imágenes momentos después de la explosión a través de redes sociales. Los edificios, principalmente el de gobierno, quedaron destruidos por la fuerza del impacto. Los vehículos de emergencia llegaron a la zona para atender la situación, ya que las llamadas de auxilio han sido varias desde el incidente. Las autoridades deben revisar a detalle cada estructura para descartar que haya personas atrapadas entre los escombros.

Víctimas y próximos pasos en la investigación

Hasta el momento no se ha confirmado el número oficial de víctimas fatales, no obstante, las autoridades temen que la cifra sea mayor a los heridos reportados. El estallido causó varios daños materiales en edificios e inmuebles, así como en vehículos, lo que complica las labores de rescate. Se requiere revisar a detalle cada estructura para descartar que haya personas atrapadas en las ruinas. La situación sigue evolucionando mientras los equipos de emergencia trabajan para asegurar la zona y brindar atención a los afectados por el atentado en Villavicencio.