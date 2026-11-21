Pedro Rodríguez abrió la Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa en Atizapán de Zaragoza, reuniendo a 90 expositores para promover saberes ancestrales desde el 20 de noviembre.

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, inauguró la Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa en la Explanada Municipal. Este evento cultural y de salud se desarrolla del 20 al 22 de noviembre, con un horario de atención de 10:00 a 19:00 horas. La convocatoria reúne a 90 expositores locales que ofrecen productos naturales, terapias alternativas y artesanías.

Actividades Culturales y Ancestrales

La exposición cuenta con una amplia variedad de productos naturales, terapias, medicina tradicional y artesanías. Además, incluye un programa de danzas, bailables, música, cantos, pláticas y conferencias para compartir conocimientos y experiencias. Durante la apertura, el presidente municipal recibió el Bastón de Mando en una ceremonia tradicional Tlamanalli. Esta actividad incluía el saludo a los cuatro rumbos, reconociendo las raíces e identidad de los pueblos originarios.

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Preservación del Patrimonio Cultural

Al dirigirse a las familias asistentes, el Alcalde destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural y natural del municipio. Reconoció la historia y las tradiciones que han dado identidad a Atizapán de Zaragoza. Señaló que la riqueza está en los pueblos originarios y en el sentido de pertenencia de quienes viven allí. Expresó la necesidad de conocer el origen, cuidar el entorno y preservar el patrimonio para las próximas generaciones.

Visión de la Caravana

Mario Gómez Núñez, coordinador de la Caravana, señaló que este movimiento social lleva 14 años acercando la medicina tradicional y alternativa a diferentes comunidades. Agradeció al Gobierno Municipal la oportunidad de presentar sus productos y servicios a las familias atizapenses. Destacó el valor de estas prácticas en la sociedad actual y su contribución al bienestar comunitario.

Iniciativas Locales y Salud

Entre las historias de los expositores destaca la de Camila, paciente con diabetes. Ante la necesidad de encontrar productos adecuados a sus requerimientos alimenticios, decidió emprender con Cami Sugar Free. Esta propuesta ofrece productos libres de azúcar para personas con condiciones de salud específicas. Su iniciativa refleja la diversidad de necesidades que aborda la caravana.

Impacto en la Comunidad Local

Con este encuentro, Atizapán de Zaragoza abre espacios para que productores locales den a conocer sus iniciativas. El evento acerca sus productos a la población y promueve el intercambio cultural. Además, fomenta la preservación de los saberes tradicionales en la región. Los asistentes pueden participar en talleres y conferencias sobre el uso responsable de la medicina alternativa.