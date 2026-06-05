Atlanta se prepara para el Mundial 2026 entre inversiones y controversias por el sinhogarismo

La ciudad anfitriona de partidos del Mundial 2026 impulsa un ambicioso plan de infraestructuras y lucha contra la falta de vivienda, pero organizaciones sociales denuncian que los desalojos forzosos se han intensificado de cara al evento, reviviendo fantasmas de los Juegos Olímpicos de 1996.

Atlanta se prepara para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, un evento que se espera atraiga a unos 500.000 visitantes y genere un impacto económico de entre 500 millones y más de 1.000 millones de dólares, según un estudio de la Cámara de Comercio Metropolitana.

La ciudad ha invertido en infraestructura, renovando el estadio Mercedes-Benz y el sistema de transporte, además de embellecer el centro con nuevos murales. Sin embargo, este gran evento deportivo vuelve a poner el foco en la problemática de la falta de vivienda, un tema que marcó la ciudad durante los Juegos Olímpicos de 1996, cuando miles de personas sin hogar fueron detenidas en una campaña de represión que dañó gravemente su reputación.

Hoy, el alcalde demócrata Andre Dickens ha hecho de la lucha contra el sinhogarismo una prioridad, lanzando hace dos años un programa pionero de 60 millones de dólares para construir 500 minipisos. Aunque la ciudad ha mejorado, organizaciones y personas sin hogar denuncian que persisten los desalojos de campamentos sin ofrecer alternativas habitacionales suficientes, una práctica que, según ellos, se ha intensificado con la proximidad del Mundial.

En los últimos dos años, las autoridades han desmantelado numerosos asentamientos informales, incluidos diez cerca del estadio principal, y el año pasado un hombre murió atropellado por una excavadora municipal mientras dormía en su tienda. Testigos como Benjamin Brown, que lleva años viviendo en la calle, afirman que la policía les ha ordenado abandonar el centro de la ciudad en varias ocasiones sin proporcionarles ayuda alguna.

La policía local, por su parte, reitera su compromiso con un entorno seguro y compasivo para todos los habitantes, incluidos los más vulnerables. Este escenario refleja un desafío persistente: cómo conciliar la proyección internacional y el desarrollo urbano con la protección de los derechos de las personas en situación de exclusión extrema





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