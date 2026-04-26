Atlas da la sorpresa y complica el camino de América en la Liguilla

Atlas venció al América en un partido cerrado, clasificándose a la Liguilla y dejando a los azulcremas en una posición complicada para los Cuartos de Final. El gol de Alfonso González fue decisivo para el triunfo rojinegro.

El encuentro entre América y Atlas fue un duelo de alta tensión desde el silbato inicial. América , buscando dominar el partido, intentó imponer su juego a través de la posesión del balón y constantes ataques, pero se encontró con una defensa de Atlas extremadamente organizada y un Camilo Vargas en una noche inspirada, frustrando cada intento de gol.

La primera mitad estuvo marcada por una oportunidad crucial para los locales: un penal a favor del América, ejecutado por Raphael Veiga, que lamentablemente para sus aspiraciones, se estrelló contra la resistencia del portero colombiano, desperdiciando una ocasión de oro para adelantarse en el marcador y darle una ventaja significativa al equipo. Atlas, consciente de la importancia de este partido para sus aspiraciones de clasificación, entendió que la llave para el éxito residía en los pequeños detalles y en la capacidad de aprovechar al máximo cada oportunidad.

El complemento trajo consigo la recompensa al esfuerzo rojinegro. Con un gol de Alfonso González, Atlas no solo logró un resultado trascendental en la Jornada 17, sino que también alteró por completo la configuración de la zona baja de la tabla de clasificación. Esta victoria catapultó a los Zorros directamente a la zona de los ocho mejores equipos del torneo, asegurando su participación en la Liguilla.

Por otro lado, América, aunque ya clasificado, se vio relegado a la posición más desfavorable para iniciar los Cuartos de Final, enfrentando un panorama más complicado de lo esperado. La derrota representa un golpe duro para el equipo dirigido por André Jardine, llegando en un momento crucial de la temporada. América finalizó la fase regular con una caída ante un rival directo, lo que redujo su margen de maniobra en la tabla general.

Ahora, se verá obligado a disputar la Liguilla desde el octavo puesto, lo que implica un enfrentamiento inmediato contra uno de los equipos mejor posicionados, en este caso, el ahora superlíder Pumas, y la desventaja de tener que cerrar cualquier serie como visitante. A pesar del revés, la reaparición de Henry Martín en el segundo tiempo fue una noticia positiva para los azulcremas.

Su regreso fue celebrado por la afición, que lo considera una pieza fundamental para la fase final del torneo. La presencia de Martín le brinda a Jardine una variante importante en el ataque, aunque el equipo deberá mejorar su efectividad frente al arco para evitar dejar escapar puntos valiosos en los partidos decisivos. La contundencia se ha convertido en una necesidad imperante para América si quiere aspirar a llegar lejos en la Liguilla.

El equipo necesita convertir las oportunidades en goles y aprovechar al máximo su potencial ofensivo. La falta de precisión en el último tercio del campo fue evidente en este partido y deberá ser corregida de inmediato. Por su parte, Atlas demostró una noche de carácter y determinación. El equipo llegó al Estadio Banorte con la clara misión de obtener la victoria y resistió con valentía la presión ejercida por el América.

Finalmente, lograron conseguir el resultado que necesitaban para asegurar su lugar en la Liguilla, transformándose en el último clasificado del Clausura 2024. El cambio de fortuna para los Zorros ha sido notable, pasando de estar al borde de la eliminación a convertirse en protagonistas de la fase final. La victoria ante América no solo les permitió ingresar a la Liguilla, sino que también les brindó un impulso anímico invaluable para afrontar los desafíos que se avecinan.

La defensa sólida, la presión constante en el mediocampo y la efectividad en el ataque fueron las claves del éxito de Atlas en este partido crucial. El equipo demostró una gran capacidad de adaptación y un espíritu de lucha admirable, superando las adversidades y logrando un resultado histórico. La afición rojinegra celebró con entusiasmo la clasificación de su equipo, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de los jugadores y del cuerpo técnico.

Este triunfo representa un hito importante en la historia del club y una oportunidad para seguir soñando con el título





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