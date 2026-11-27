Atlas Femenil confirma el fin de etapa de Juan Pablo Alfaro. El entrenador dejó el equipo tras 13 derrotas y 6 victorias. Revisa los detalles de la renuncia.

Atlas Femenil oficializó este jueves la salida de su estratega, Juan Pablo Alfaro, a través de sus canales digitales. El club tapatío confirmó que Alfaro ya no estará al mando de las Rojinegras en las futuras temporadas. Esta decisión llega mientras el resto de la Liga MX disputa la fase de eliminación directa del Apertura 2026.

El anuncio institucional no deja lugar a dudas sobre la finalización de la etapa del técnico. La directiva del cuadro tapatío tomó la determinación en medio de la jornada de la Liguilla. Este movimiento genera interrogantes inmediatos sobre el perfil que podría ocupar el banquillo en el futuro próximo.

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Rendimiento y trayectoria del técnico

Juan Pablo Alfaro llegó a la dirección técnica del Atlas Femenil en diciembre del 2025. Su mandato estaba destinado a durar aproximadamente un año al frente de las féminas. Sin embargo, la gerencia deportiva decidió no extender su contrato tras evaluar el desempeño reciente. El equipo se encontraba en una pausa natural del calendario antes del inicio de la siguiente competencia.

La balanza estadística del estratega revela cifras que no favorecieron la continuidad. Bajo su tutela, el plantel registró seis triunfos y seis empates. Por otro lado, acumuló trece derrotas en los partidos disputados. Estos números negativos fueron el factor determinante para la ruptura de la relación laboral.

Posición histórica y contexto competitivo

La situación deportiva de Atlas Femenil tampoco respaldaba la permanencia del cuerpo técnico. Durante el torneo Clausura 2026, el equipo finalizó en la decimotercera posición de la tabla general. Esta ubicación refleja las dificultades constantes para sumar puntos de manera consistente.

En el torneo más reciente, conocido como el Apertura 2026, hubo una leve mejora en los resultados. El club logró ascender un lugar en el standings y quedó ubicado en el sitio doce. A pesar de este pequeño avance, la posición no fue suficiente para garantizar la confianza de la gerencia. La búsqueda de una estabilidad mayor impulsó la decisión de cambiar de rumbo.

Especulaciones sobre el futuro del banquillo

El vacante dejado por Alfaro abre la puerta a un nuevo proceso de selección. Las altas esferas del club tapatío comenzarán una búsqueda activa para reemplazar al estratega. Se espera que la nueva contratación ocurra durante esta ventana de pausa en el calendario futbolístico.

La comunidad de aficionadas y el mercado de noticias deportivas siguen de cerca el proceso. La identidad del próximo entrenador que asuma las riendas del Atlas Femenil es el tema central de discusión. El club tiene la tarea de encontrar a un profesional que pueda revertir la tendencia negativa de los últimos resultados. La próxima temporada requerirá una reestructuración completa para alcanzar mejores objetivos deportivos.