Atlas vs. Monterrey: Duelo crucial en el Estadio Jalisco por la Jornada 14 del Clausura 2026

El Estadio Jalisco será testigo de un emocionante encuentro entre Atlas y Monterrey en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos buscan la victoria para mejorar su posición en la tabla. Horario, dónde ver el partido y análisis previo.

El Estadio Jalisco será el epicentro de un emocionante encuentro este sábado 11 de abril, cuando el Atlas reciba a Monterrey en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los aficionados de ambos equipos y los amantes del fútbol en general esperan con ansias este choque crucial, que promete emociones fuertes y una batalla intensa en el terreno de juego. El Atlas , con 18 puntos acumulados, llega a este partido con la necesidad de recuperar la confianza tras una reciente derrota.

Aunque han demostrado solidez en casa, sufriendo solo una derrota en el Clásico Tapatío contra Chivas en la Jornada 10, el equipo buscará revertir la situación y sumar puntos importantes para afianzarse en la tabla de clasificación. La derrota más reciente podría haber minado la moral del equipo, por lo que el partido contra Monterrey representa una oportunidad clave para demostrar su fortaleza y aspiraciones. La afición rojinegra espera una actuación contundente que los impulse a seguir luchando por sus objetivos en la liga.\Por otro lado, Monterrey llega a Guadalajara con la urgencia de sumar puntos que los impulsen a salir de la zona de no calificación a la Liguilla. Con 14 puntos en su haber, los Rayados saben que este partido es fundamental para sus aspiraciones en el torneo. La derrota sufrida ante Atlético de San Luis ha encendido las alarmas y el equipo buscará una victoria para demostrar su capacidad y potencial. El enfrentamiento entre Atlas y Monterrey destaca la importancia de este encuentro para ambos conjuntos, ya que ambos buscarán escalar posiciones en la tabla y acercarse a sus objetivos. La diferencia de puntos entre ambos equipos subraya la trascendencia de este duelo, donde la estrategia, la táctica y la determinación serán factores clave para el resultado final. Ambos equipos llegan con la motivación de recuperarse de sus recientes tropiezos, lo que añade un atractivo extra al partido y promete un espectáculo futbolístico de alto nivel para los espectadores. La afición de ambos clubes se prepara para un partido lleno de emociones y la esperanza de ver a su equipo alcanzar la victoria.\El horario y las opciones para seguir este emocionante partido han sido confirmadas para que los aficionados no se pierdan ningún detalle. El partido se jugará este sábado 11 de abril en el Estadio Jalisco. Para los seguidores en México, el partido comenzará a las 7:00 PM, ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar del encuentro. En Estados Unidos, los aficionados podrán sintonizar a las 9:00 PM (hora del Este), 8:00 PM (hora del Centro) y 6:00 PM (hora del Pacífico). La transmisión televisiva estará disponible en México a través de Canal 5 y TUDN, brindando una cobertura completa del evento. En Estados Unidos, los seguidores tendrán la opción de ver el partido por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN, asegurando que nadie se pierda la acción en el campo. Este partido promete ser un enfrentamiento lleno de intensidad y emoción, con ambos equipos buscando la victoria y mejorando sus posiciones en la liga. La afición podrá disfrutar de una experiencia futbolística de calidad, con la certeza de que el espectáculo estará a la altura de las expectativas. El partido entre Atlas y Monterrey es una cita ineludible para los seguidores del fútbol mexicano





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