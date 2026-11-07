Atlas vs Pachuca en el Estadio Jalisco: horario y previa de la Jornada 16 del Apertura 2026

Atlas recibe a Pachuca en el Estadio Jalisco el sábado 7 de noviembre a las 5:00 pm por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Atlas recibirá al Pachuca en el Estadio Jalisco por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se disputará el sábado 7 de noviembre a las 5:00 de la tarde, y los Rojinegros buscarán sumar tres puntos para acercarse a los primeros lugares.

El conjunto local llega con el anhelo de vencer y asaltar las posiciones de honor del campeonato. Enfrente estarán los Tuzos del Pachuca, que atraviesan sus últimas oportunidades para alcanzar la Liguilla en lo que resta del torneo.

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Atlas busca los primeros puestos ante Pachuca

El Atlas ocupa actualmente el cuarto lugar de la tabla general con 27 puntos. El equipo ha disputado 15 partidos, de los cuales ganó 8, empató 3 y perdió 4.

El Pachuca suma 19 puntos tras 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Su posición refleja la urgencia con la que llegará al Estadio Jalisco el próximo sábado.

Atlas no se encuentra solo en la pelea por el liderato y la clasificación. Los Rojinegros compiten codo a codo con América, Chivas y Cruz Azul, en un final de torneo tan cerrado que cualquier tropiezo puede modificar la clasificación.

Refuerzos y figuras clave del plantel rojinegro

El Atlas llega en su mejor momento de forma, según el análisis de la previa, y tiene en Esteves y Monzón a dos refuerzos que han sido determinantes en el torneo. Ambos son señalados como piezas clave para buscar el triunfo.

En la portería, Camilo Vargas es considerado un guardameta seguro bajo los tres palos. Su desempeño, junto con el respaldo de la defensa, será fundamental para sostener el resultado frente a un rival que necesita puntos.

El equipo dirigido por Crespo tendrá la responsabilidad de capitalizar su momento y mantener la regularidad que lo ha colocado entre los equipos más competitivos del Apertura 2026.

Impacto en la tabla y próximos pasos del Atlas

Si el Atlas no suma en este compromiso, podría caer posiciones entre la fecha 16 y la 17 del Apertura 2026. La diferencia de puntos con sus perseguidores hace que cada jornada sea decisiva.

El duelo en el Estadio Jalisco será el siguiente paso inmediato para el conjunto rojinegro. La cita está programada para el sábado 7 de noviembre a las 5:00 de la tarde, con la mirada puesta en la siguiente fecha del torneo.