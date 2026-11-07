Atlas vs Pachuca: Victoria contundente de Tuzos con gol de propio y penal

Pachuca venció a Atlas en el Estadio Jalisco con un abultado marcador. Gols de Purata, Mmaee, Rondón y Bauermann sellaron el triunfo local.

Pachuca logró una victoria decisiva ante Atlas en el estadio Jalisco, arruinando los festejos de la afición local que veía asegurar la clasificación a la fase final del torneo. A pesar de que el equipo rojinegro parecía dominar el encuentro y llevarse los tres puntos, los Tuzos reaccionaron con determinación para asegurar su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Gol de Propio Inicial

La jugada inicial definió el tono del partido cuando, al minuto '5, Juanjo Purata cometió una barrida desafortunada que envió el esférico a su propio arco. Este error temprano dio la ventaja a Pachuca en el corazón de Guadalajara, creando una presión inmediata sobre los jugadores de Atlas desde el primer momento del duelo.

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Segunda Oportunidad Valiosa

Los visitantes aumentaron su ventaja con una definición precisa, empujando el balón al fondo del arco del guardameta Camilo Vargas. No obstante, el equipo de Pachuca no cejó en su empeño de atacar, incluso cuando ya tenían la ventaja en el marcador durante el primer tiempo, buscando consolidar su dominio.

Intento Fallido de Rondón

Salomón Rondón falló una de las ocasiones más claras antes de terminar la primera mitad. El delantero remató de cabeza directamente frente al guardameta de los Rojinegros, pero no logró superar la última línea defensiva, manteniendo el resultado parcial y la tensión en el estadio.

Reacción y Equivocaciones del VAR

La reacción de Atlas se hizo presente en el complemento tras un centro al área y el rechazo de la defensa. Manuel Capasso recibió el esférico y lo lanzó con potencia para superar a Carlos Moreno. Sin embargo, el VAR no revisó la acción y el tanto de Ryan Mmaee fue anulado, lo que mantuvo la diferencia a favor de Pachuca.

Penal y Cierre Contundente

Minutos después, Salomón Rondón convirtió desde el punto de penal tras una clara falta dentro del área, llevando el marcador a 3-1. El cuarto gol, que cerró la cuenta en el Jalisco, fue obra de Bauermann. La victoria de Pachuca fue contundente y segura, consolidando su posición en la liguilla.