Horario y dónde ver Atlas vs Toluca en la vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2026, con los horarios en México y Estados Unidos.

El Atlas recibe al Toluca en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputa en el Estadio Jalisco y el horario de inicio es a las 7:00 pm, tiempo del Centro de México. Es una serie en la que el Toluca llega con ventaja, tras el resultado de la ida, y el Atlas necesita remontar para avanzar.

Para los aficionados en Estados Unidos, el partido comienza a las 8:00 pm en el horario del Este, a las 7:00 pm en el horario del Centro y a las 5:00 pm en el horario del Pacífico. Quienes busquen dónde seguir el duelo deben revisar las transmisiones oficiales de la Liga MX antes del silbatazo inicial.

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Toluca llega con ventaja y necesita sólo un empate

El Toluca necesita al menos un empate para clasificar a Semifinales de la Liga MX. Incluso una derrota por un gol de diferencia también le alcanza para avanzar, según las condiciones de la serie.

En el torneo regular del Apertura 2026, el Toluca ganó tres partidos y perdió dos fuera de casa. Sin embargo, el conjunto mexiquense acumula cinco encuentros seguidos sin ganar en condición de visitante, un dato que el cuerpo técnico tendrá presente al planear el juego en el Estadio Jalisco.

La ventaja del Toluca en la serie llegó gracias a Helinho, quien firmó un doblete en la ida. Según la información disponible, el equipo pudo haber conseguido tres goles en ese partido, pero una jugada que no terminó en gol impidió que la diferencia fuera mayor.

Atlas debe ganar por dos goles o más

El Atlas necesita ganar por diferencia de dos goles o más para avanzar en la Liguilla del Apertura 2026. Cualquier resultado con victoria por un solo gol deja la serie en manos de la regla de ventaja que favorece al Toluca.

Como local, el Atlas tiene más derrotas que triunfos en el torneo regular del Apertura 2026. Sus únicas victorias como anfitrión llegaron frente a Tigres y Puebla, equipos que no lograron clasificar a la Liguilla.

El historial directo también pesa sobre el Atlas en el Estadio Jalisco. Son siete partidos consecutivos de Liga MX en los que el Atlas no logra vencer al Toluca en ese escenario. La última victoria local del Atlas sobre el Toluca fue en el Apertura 2018, por marcador de 2-0. En el encuentro más reciente disputado en el Estadio Jalisco, ambos equipos empataron y no lograron anotar más goles.

Escenarios de la serie y lo que está en juego

La clasificación del Toluca depende de no perder por dos o más goles de diferencia, mientras que el Atlas debe firmar una victoria amplia para seguir en la competencia. Cada escenario tiene consecuencias directas para ambos clubes en la Liguilla.

Para los aficionados, el partido representa la última oportunidad de definir la serie de Cuartos de Final en el Estadio Jalisco. El horario de inicio a las 7:00 pm del Centro de México permite seguir el encuentro en la noche de ese día, según la programación de la Liga MX.

Con la vuelta como cierre de la eliminatoria, el resultado determinará quién avanza a Semifinales de la Liga MX. Los equipos que superen esta fase tendrán la siguiente cita de la Liguilla del Apertura 2026, cuya fecha dependerá de la programación oficial del torneo.