Atlas y FC Juárez terminaron con empate 3-3 en la Jornada 17 del Apertura 2026. Lucas Martínez, Juanjo Purata y José Luis Rodríguez decidieron el partido.

El Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Juárez fue el escenario de un emocionante duelo entre Atlas y FC Juárez durante la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro finalizó con un empate de seis goles, un resultado que refleja la alta intensidad ofensiva mostrada por ambos clubes durante los noventa minutos de juego.

Atlas y FC Juárez marcan en jugadas clave

La victoria inicial correspondió a los Rojinegros de Guadalajara, quienes abrieron el marcador gracias a la precisión de Víctor Ríos. Este gol temprano colocó a Atlas en la ventaja, demostrando su capacidad para explotar las oportunidades en la etapa inicial del partido y generando presión constante sobre la defensa local.

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Sin embargo, FC Juárez respondió con contundencia a través de Lucas Martínez, quien logró dar vuelta el marcador y situar a los Algodoneros en el liderazgo. La intervención de Martínez fue fundamental para cambiar el rumbo del encuentro, demostrando la efectividad ofensiva del equipo local en momentos decisivos.

Juanjo Purata y José Luis Rodríguez empatan el duelo

La igualdad llegó de la mano de Juanjo Purata, quien anotó para nivelar el partido en dos goles por lado. La presencia de Purata fue vital para mantener a Atlas dentro del juego y evitar que el equipo local se alejara peligrosamente en la diferencia. Su gol simbolizó la resistencia del conjunto tapatío ante la remontada de sus rivales.

El desenlace final se definió desde los once pasos gracias al desempeño de José Luis Rodríguez. El portero de FC Juárez cobró con éxito un penal crucial para asegurar el empate definitivo de 3-3. Esta intervención desde el punto de penalti fue el factor determinante que permitió a los Algodoneros salvar un punto valioso en su tierra.

Rodrigo Dourado realiza intervención defensiva destacada

Durante el transcurso del encuentro, Rodrigo Dourado protagonizó una parada defensiva espectacular que evitó un gol seguro para FC Juárez. Su actuación en la zona defensiva fue un reflejo de la lucha cuerpo a cuerpo que caracterizó este enfrentamiento de alta velocidad y riesgo constante para ambas porterías.

Suspensión de Algodoneros de Guasave ante Venados de Mazatlán

En otras noticias del fútbol mexicano, el partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido debido a un fuerte enframiento que azotó la zona. Las condiciones climáticas adversas alrededor del estadio Kuroda Park obligaron a las autoridades a cancelar la competición, generando un impacto significativo en la planificación de ambos clubes y sus aficionados.