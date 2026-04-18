Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: ¡Final de Copa del Rey 2026 en Sevilla!

Todo listo para la gran Final de la Copa del Rey 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por el título. Conoce horarios, canales de transmisión y pronósticos.

¡Llegó el gran día! El Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, se viste de gala para ser el escenario de la esperada Final de la Copa del Rey 2026. Dos titanes del fútbol español , el Atlético de Madrid y la Real Sociedad , se enfrentarán en busca de alzar el trofeo del torneo más antiguo de España.

Antoine Griezmann y los Colchoneros aspiran a sumar su primer título de la temporada, reviviendo la gloria de la campaña 2012-13. Sin embargo, no la tendrán fácil ante una Real Sociedad sedienta de revancha. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre horarios, canales de transmisión en vivo y los pronósticos de #RushBet.

El camino hacia esta final ha sido distinto para ambos contendientes. El Atlético de Madrid, a pesar de sufrir una derrota por 1-2 ante el Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, consiguió asegurar su pase a las semifinales gracias a un marcador global de 3-2. No obstante, esta derrota marcó la segunda consecutiva para el equipo dirigido por Diego Simeone, sumando a la caída por 2-1 frente al Sevilla en su más reciente compromiso de LaLiga. La consistencia ha sido un desafío, y la final representa una oportunidad crucial para reafirmar su potencial.

Por otro lado, la Real Sociedad, bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, ha mostrado una cara diferente en sus últimos encuentros. Vienen de obtener un emocionante empate 3-3 contra el Alavés, extendiendo su racha a dos partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin embargo, esta buena racha no les ha permitido escalar posiciones significativamente en LaLiga, manteniéndose en el séptimo lugar, fuera de los codiciados puestos europeos por tan solo dos puntos. La historia reciente entre ambos equipos favorece ligeramente al Atlético, quienes se impusieron por 3-2 en su último enfrentamiento el pasado 7 de marzo, un resultado que la Real Sociedad buscará desesperadamente revertir en esta instancia definitiva.

La expectativa es máxima. Las redes sociales ya vibran con la anticipación. El Atlético de Madrid, a través de su cuenta oficial, compartió un emotivo mensaje: ¡Es hoy! ❤️???? pic.twitter.com/0gtO3kRxkL— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026. Por su parte, la Real Sociedad también transmitió la pasión de sus seguidores con: ❤️‍???? Un sentimiento inexplicable.#GUazenREALA. pic.twitter.com/jzS05qWbh7— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026.

Este duelo no es solo por un título, es por el orgullo, la historia y la confirmación de un proyecto deportivo.

El partido está programado para disputarse este sábado 18 de abril de 2026, dando inicio a las 13:00 horas del centro de México. El escenario será el majestuoso Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España, un recinto con una rica historia en albergar finales importantes. Los aficionados que no puedan asistir al estadio tendrán la opción de seguir la transmisión en vivo a través de Sky Sports, una de las principales cadenas deportivas del país. Además, para aquellos que prefieren el streaming y una experiencia más interactiva, el canal de YouTube de Ibai Llanos ofrecerá la cobertura minuto a minuto, garantizando que nadie se pierda ningún detalle de este encuentro épico.

#RushBet, como un referente en el mundo de las apuestas deportivas, ya ha publicado sus pronósticos y momios para este encuentro. Al momento, las cuotas reflejan una ligera inclinación hacia el Atlético de Madrid, con un valor de -122, mientras que un empate se cotiza en +270 y una victoria de la Real Sociedad en +320. Es importante recordar que estas cifras son dinámicas y pueden experimentar variaciones tanto antes del pitazo inicial como durante el transcurso del partido, ofreciendo oportunidades constantes para los apostadores. La emoción de la final se vive intensamente, y las apuestas añaden un ingrediente extra de anticipación y análisis para los seguidores del fútbol





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