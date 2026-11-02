Atropellamiento fatal en Iztapalapa y el auge de hogares unipersonales en la CDMX

Un adulto mayor murió tras ser atropellado en Iztapalapa, mientras estadísticas del Inegi revelan un aumento significativo en hogares unipersonales y una reducción en familias tradicionales.

Un hombre de la tercera edad, clasificado como persona en situación prioritaria, perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Guerra de Reforma y Batalla de Loma Alta, específicamente en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección.

Detalles del accidente y reacción del conductor

Testigos presenciales reportaron que el vehículo involucrado era un taxi cuyo conductor presuntamente escapó del lugar del siniestro sin detenerse para auxiliar a la víctima. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron rápidamente al escenario, el hombre sucumbió a causa de las graves lesiones sufridas en el impacto.

Also read Mirna caminó desde CDMX a Xalapa para denunciar violencia vicaria; lucha por su hija

Los primeros informes indican que el atropellamiento se produjo en dicha intersección, generando una investigación por parte de las autoridades locales para determinar los cargos penales contra el conductor que huyó. Este incidente resalta la vulnerabilidad de los peatones mayores en zonas de alta movilidad urbana.

Datos del Inegi sobre la transformación demográfica

Mientras tanto, la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela un cambio estructural profundo en la capital del país. Los hogares unipersonales, donde solo vive una persona, aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años, pasando de 15.2% en 2020 a 18.2% en 2025.

En contraste, los modelos tradicionales de familias capitalinas muestran una reducción notable. El hogar nuclear, integrado por parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió de 54.7% a 54.0%. Asimismo, el hogar ampliado, que incluye a otros parientes, cayó de 26.8% a 24.3% entre 2020 y 2025.

Perfiles individuales y cambios culturales

Juan Carlos, un joven de 31 años que vive solo desde hace siete años, ejemplifica esta nueva dinámica social. Él comenta que no planea tener hijos ni casarse pronto, señalando que la independencia financiera y la estabilidad personal pesan más que las expectativas tradicionales impuestas por sus padres.

Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, afirma que estos fenómenos sociológicos responden a movimientos en la estructura social. Destaca que la edad promedio en México es de aproximadamente 30 o 32 años, mientras que la tasa de fecundidad en la Ciudad de México está en 1.8 hijos por pareja.

Impacto social y perspectivas futuras

Javier Santiago Castillo, profesor del departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, señala que los intereses de los jóvenes se enfocan en otras áreas, viendo la maternidad/paternidad como una limitación para el desarrollo personal. Este cambio cultural, sumado a factores económicos, impulsa la disminución de matrimonios y el incremento de viviendas unipersonales.