Attack on Governor's Residence in Sinaloa Suspected Related to Political Tensions

The attack on a governor's residence in Sinaloa, Mexico, is believed to be related to political tensions between the incumbent governor, Rubén Rocha Moya, and a former governor who has been challenging his re-election. No official confirmation has been made yet, but local media report damage to the facade of the property. Evidence indicates the attackers used high-powered rifles to cause the destruction.

AUTORIDADES NO HAN EMITIDO INFORMACIÓN OFICIAL Hasta la mañana de este sábado, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un posicionamiento oficial respecto al ataque reportado en la colonia Las Quintas.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si la vivienda continúa siendo propiedad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , o si existía alguna persona al interior del inmueble al momento de la agresión. Elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios relacionados con el ataque armado. El hecho ocurre en medio del contexto de violencia e inseguridad que se mantiene en distintas zonas de Sinaloa durante los últimos meses.

MEDIOS LOCALES REPORTAN DAÑOS EN LA FACHADA DE CASA DE RUBÉN ROCHA MOYA De acuerdo con versiones difundidas por medios de comunicación de Sinaloa, la propiedad habría sido adquirida por Rubén Rocha Moya en 1984 y fue habitada por él y su familia durante varios años, antes de mudarse a una residencia ubicada en la zona de Isla Musala. Los primeros reportes señalan que la vivienda se encontraría deshabitada desde 2021, año en el que Rocha Moya ganó las elecciones para la gubernatura de Sinaloa.

La periodista Azucena Uresti informé a través de redes sociales que una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas fue atacada a balazos durante la madrugada y que el inmueble estaría presuntamente relacionado con el mandatario sinaloense. En la publicación se detalló que sujetos armados dispararon contra la fachada y posteriormente escaparon del lugar.

Asimismo, se indicó que hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la propiedad del inmueble ni el posible móvil de la agresión. VERSIONES EXTRAOFICIALES APUNTAN AL USO DE ARMAS LARGAS El medio local Debate también reportó que la propiedad aún pertenecería a Rubén Rocha Moya y que vecinos señalaron que el domicilio permanecía sin habitar desde hace varios años.

De manera extraoficial, las versiones indican que los atacantes utilizaron rifles de alto poder para realizar las detonaciones contra el inmueble. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si la vivienda continúa siendo propiedad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , o si existía alguna persona al interior del inmueble al momento de la agresión. Elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios relacionados con el ataque armado. El hecho ocurre en medio del contexto de violencia e inseguridad que se mantiene en distintas zonas de Sinaloa durante los últimos meses





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