Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’ del CJNG, enfrenta extradición a EE.UU. y cargos en México

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, fue detenido en Nayarit y enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos por presunto homicidio y cargos por uso ilegal de armas de fuego. Su captura es resultado de una investigación conjunta entre México y EE.UU.

Audias Flores Silva , figura clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), enfrenta un complejo panorama legal que abarca tanto a México como a Estados Unidos.

El individuo, conocido como “El Jardinero”, se encuentra sujeto a una orden de extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, así como a una orden de reaprehensión emitida en territorio mexicano por presunto homicidio. Su detención, llevada a cabo el pasado lunes en el estado de Nayarit, es el resultado de una exhaustiva investigación que se extendió por 19 meses, combinando labores de inteligencia y un valioso intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

La indagatoria en curso se centra en el uso ilegal de armas de fuego, lo que agrava aún más su situación legal. Las autoridades mexicanas tienen un plazo constitucional de 48 horas para formalizar la acusación y presentarla ante un juez. Flores Silva no es un miembro cualquiera del CJNG.

Se le identifica como el antiguo jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el líder del cártel, y era considerado uno de los posibles sucesores al frente de la organización criminal, especialmente tras los eventos del pasado 22 de febrero, cuando “El Mencho” resultó herido durante un operativo de captura en Tapalpa, Jalisco. Su posición dentro del cártel lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades de ambos países.

Además de la acusación por homicidio y el delito de portación de armas de fuego, se le imputan cargos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. La operación para su captura, encabezada por la Secretaría de Marina, se caracterizó por su precisión y la ausencia de violencia directa, según declaraciones del Gabinete de Seguridad, quien aseguró que se realizó “de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”.

Sin embargo, la detención de “El Jardinero” desencadenó una serie de incidentes violentos en diferentes puntos de Nayarit, incluyendo enfrentamientos y bloqueos carreteros, aunque afortunadamente, las autoridades federales reportaron que no hubo víctimas mortales ni heridos. La dispersión del grupo de escoltas de Flores Silva, compuesto por más de 60 hombres armados, evidencia la capacidad de respuesta y la estructura de seguridad que lo rodeaba.

Paralelamente a la detención de Flores Silva, las fuerzas federales llevaron a cabo otra operación en Zapopan, Jalisco, donde detuvieron a un individuo identificado como presunto operador financiero de “El Jardinero”. Esta detención, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, busca desmantelar la estructura financiera del CJNG y cortar el flujo de recursos que sustentan sus actividades ilícitas.

La colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses ha sido fundamental en ambos operativos, demostrando la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La orden de detención con fines de extradición que pesa sobre Flores Silva sugiere que Estados Unidos tiene un interés significativo en su procesamiento, posiblemente por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero u otros crímenes graves.

El caso de Audias Flores Silva representa un golpe significativo para el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también subraya la persistencia y la capacidad de adaptación de esta organización criminal. Las autoridades continúan trabajando para consolidar los avances logrados y prevenir posibles reacciones violentas por parte de los remanentes del cártel. La judicialización de este caso será crucial para determinar el futuro legal de “El Jardinero” y enviar un mensaje contundente a otros miembros del crimen organizado





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