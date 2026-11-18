La Audiencia Nacional española admite a trámite una querella contra Julio Iglesias por agresiones sexuales y maltratos durante 2021, con declaraciones previstas para febrero de 2027.

La Audiencia Nacional de España ha admitido a trámite una querella presentada contra el cantante Julio Iglesias, lo que inicia un proceso judicial formal por presuntos delitos de agresiones sexuales, lesiones y malos tratos. Este desarrollo legal se confirma con la resolución comunicada el miércoles 18 de noviembre de 2026, marcando un hito significativo en la reclamación de justicia por parte de sus antiguas colaboradoras.

Origen y detalles de la denuncia

El procedimiento se basa en testimonios recopilados por las organizaciones Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, donde dos mujeres denuncian haber sufrido abusos mientras trabajaban para el artista. Los hechos presuntamente ocurridos tuvieron lugar durante el año 2021 en las residencias del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana.

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Según los relatos, Julio Iglesias ejerció un control estricto sobre sus empleadas, limitando su libertad de movimiento y revisionando frecuentemente sus teléfonos celulares. Las jornadas laborales se extendían hasta 16 horas diarias sin días de descanso ni contratos formales, creando un entorno de vulnerabilidad que facilitó las presuntas agresiones.

Entre las evidencias presentadas a las autoridades figuren fotografías que muestran un hematoma en el brazo de una de las denunciantes, así como dos marcas en uno de sus muslos que podrían corresponder a mordeduras. Estas lesiones físicas estarían relacionadas con la supuesta participación forzada en actos de contenido sexual.

Reacciones y postura del cantante

La investigación judicial tuvo un recorrido complejo antes de llegar a este punto. La primera denuncia fue presentada en enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero el Ministerio Público archivó el caso al considerar que los tribunales españoles carecían de competencia para investigar hechos ocurridos fuera del país.

Ante esta decisión, las denunciantes presentaron una nueva querella en septiembre, lo que llevó al juez Antonio Piña a reevaluar el caso. El magistrado determinó que la nueva denuncia contenía indicios preliminares suficientes para la apertura de un procedimiento penal, aunque aclaró que esta decisión no implica un juicio sobre la credibilidad de las acusaciones.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado categoricamente los señalamientos, calificando las acusaciones de absolutamente falsas y defendiendo su integridad frente a lo que considera una campaña infundada en su contra.

Fechas clave y próximos pasos legales

El paso siguiente en este proceso judicial es la comparecencia presencial de las dos mujeres denunciantes ante la Audiencia Nacional. La fecha establecida para que rindan declaración y ratifiquen sus señalamientos contra Julio Iglesias es el 3 de febrero de 2027.

Hasta el momento, la citación judicial corresponde únicamente a las empleadas y no incluye al intérprete. El juez Antonio Piña decidió que no se otorgará la condición de testigos protegidos a las denunciantes, ni se ordenarán medidas de alejamiento contra el cantante.

Esta falta de medidas cautelares se basa en la conclusión del magistrado de que no se aportaron elementos concretos que acreditaran una situación de peligro inmediato que justificara dichas protecciones. El procedimiento continuará analizando las declaraciones y pruebas a partir de febrero de 2027.

Impacto y contexto de la investigación

Este caso resuena como un ejemplo de cómo las estructuras de poder pueden facilitar abusos en entornos domésticos y laborales aislados, especialmente en propiedades internacionales. La intervención de la justicia española marca un precedente importante en la atribución de competencia para delitos cometidos en el exterior por ciudadanos españoles.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo de este caso, destacando la importancia de los testimonios apoyados por evidencia documental y fotográfica. La resolución del juez Antonio Piña abre la puerta a una investigación profunda que podría determinar la responsabilidad penal del famoso cantante español.

Los próximos meses serán cruciales para determinar si la evidencia presentada es suficiente para sostener los cargos en juicio. El caso seguirá evolucionando a medida que se recopilen más testimonios y se analicen los detalles de las presuntas agresiones sufridas por las trabajadoras durante su empleo en 2021.