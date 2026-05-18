Audiencia Nacional de España absuelve a Shakira de los cargos de fraude fiscal y anula la multa de 55 millones de euros

La cantante colombiana Shakira ha sido absuelta de los cargos de fraude fiscal y la multa de 55 millones de euros impuesta en 2021 por la Agencia Tributaria española ha sido anulada. La fiscalía llegó a un acuerdo con Shakira en noviembre de 2023 para evitar un juicio en Barcelona por cargos de no haber pagado 14.5 millones de euros en concepto de impuesto sobre la renta en España entre 2012 y 2014.

La Audiencia Nacional de España ha absuelto a la cantante colombiana Shakira de los cargos de fraude fiscal y ha anulado la multa de 55 millones de euros impuesta en 2021 por la Agencia Tributaria española.

La fiscalía llegó a un acuerdo con Shakira en noviembre de 2023 para evitar un juicio en Barcelona por cargos de no haber pagado 14.5 millones de euros en concepto de impuesto sobre la renta en España entre 2012 y 2014. Como parte del acuerdo, aceptó los cargos y una multa de la mitad de la cantidad adeudada, entotal más de 7.3 millones de euros





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