Audiencia y reunión de comerciantes en la capital del país

La Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana (UCRTM) y los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México se reunieron en la capital del país para exponer sus demandas y necesidades. La UCRTM organizó una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para solicitar ser reingresados a la zona afectada por el incendio, mientras que los comerciantes de los mercados públicos se reunieron para dar a conocer los avances en las obras realizadas y las necesidades que aún deben atenderse en cada uno de ellos.

La Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana (UCRTM) organizó una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para solicitar ser reingresados a la zona donde ejercían el comercio informal, que quedó afectada por el incendio ocurrido el pasado 21 de abril.

Además, los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México se reunieron para dar a conocer los avances en las obras realizadas en los mercados y las necesidades que aún deben atenderse en cada uno de ellos. Los UCRTM se reunieron en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, uno en Anillo de Circunvalación y Avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, y otro en el Mercado ‘Martínez de la Torre’ en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero.

Los comerciantes de los mercados públicos se reunieron a las 18:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas





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