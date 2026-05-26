Audiencias históricas de la liguilla mexicana superan a la TV estadounidense y desafían las cifras de la Copa del Mundo

Los partidos de la fase de eliminación directa de la Liga BBVA MX alcanzaron hasta 28,07 millones de espectadores, superando a los programas deportivos de EE. UU. y a varios encuentros de Qatar 2022, mientras la FIFA lucha por cerrar acuerdos de transmisión con China e India para el Mundial 2026.

El reciente análisis de los índices de audiencia de la televisión mexicana revela que los partidos de la fase de liguilla de la Liga BBVA MX, transmitidos por los canales 5, 7 y TUDN, han superado con contundencia las cifras alcanzadas por los programas deportivos de la televisión estadounidense que se citaban como referencia.

Según los datos publicados por la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), el partido de ida de la ronda de eliminación directa alcanzó una audiencia de 21,39 millones de televidentes, mientras que el encuentro de vuelta, jugado el pasado domingo, logró un pico histórico de 28,07 millones. Estas dos jornadas, además, generaron la aparición de treinta tendencias (trending topics) en la red social X, lo que subraya el impacto mediático de los encuentros y la capacidad de los clubes de la capital del norte para movilizar a una audiencia masiva.

En contraste, el programa de televisión de Estados Unidos cuyo seguimiento se había mencionado previamente registró una audiencia ligeramente superior a los dos millones de espectadores, lo que evidencia una brecha significativa entre la pasión futbolística que se vive en México y la atención que generan los eventos deportivos en el mercado norteamericano. La magnitud de la audiencia mexicana no sólo supera los números de la temporada anterior de la Liga BBVA MX, sino que también eclipsa los índices de visualización de algunos partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el encuentro de la Selección contra Argentina marcó el récord de 40,5 millones de espectadores y el juego contra Polonia alcanzó los 24 millones.

El éxito de la liguilla ha puesto de relieve el trabajo conjunto de los dieciocho equipos de la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Fútbol, presidida por Mikel Arriola, que ha sabido atraer a familias a los estadios y a los hogares frente a la televisión. No obstante, el panorama global del fútbol internacional sigue presentando desafíos económicos.

La FIFA, que ha negociado los derechos de transmisión del próximo Mundial 2026 por un total de 3,9 mil millones de dólares, todavía no había llegado a un acuerdo definitivo con los dos mercados más poblados del planeta: China e India. Mientras que inicialmente se esperaban ingresos de 300 millones de dólares de la televisión china, la empresa pública CCTV solo pagó 60 millones tras la resistencia de los negociadores.

En el caso de la India, aún se mantiene la expectativa de que el precio final será inferior al acordado con China, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de los ingresos de la FIFA, considerando los elevados costos de los derechos de transmisión y los boletos de alta gama. Esta incertidumbre se extiende también al futuro Mundial femenino, programado para 2031, que todavía no cuenta con ofertas económicas que cumplan las expectativas de la organización, a pesar de que los países sede - México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica - hayan manifestado su interés





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