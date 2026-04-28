Auditor Superior ofrece desayuno de agradecimiento a diputados por reformas que fortalecen la ASF

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, reconocerá a los diputados federales por la aprobación de reformas que fortalecen la fiscalización del gasto público, incluyendo nuevas facultades para investigar faltas graves y mejorar la transparencia.

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, ha anunciado que ofrecerá un desayuno de agradecimiento a los diputados federales en reconocimiento por su labor legislativa, que permitió la aprobación unánime de las reformas a la Ley de Fiscalización y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Estas modificaciones buscan fortalecer a la ASF al otorgarle nuevas facultades, como la capacidad de investigar de oficio faltas graves, agilizar sanciones y mejorar la vigilancia del gasto público. Según la invitación a la que tuvo acceso El Universal, el encuentro privado se llevará a cabo a las 9:00 horas de este martes en las instalaciones de la ASF, donde también se develará una placa en agradecimiento al Congreso mexicano por avalar las reformas.

El evento estará dirigido exclusivamente a los miembros de la Comisión de Transparencia, presidida por el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja. Entre las novedades, la ASF podrá iniciar investigaciones por cuenta propia o a partir de denuncias ciudadanas en cualquier momento, enfocándose en faltas administrativas graves.

Además, se incorporarán herramientas técnicas y normativas avanzadas, como el Registro de Información y Datos Relacionados, para un seguimiento en tiempo real. También se fortalecerá la coordinación con entidades estatales para auditar recursos federales (Ramo 33) y se crearán auditorías especializadas con personal certificado. La ASF ha rechazado gestiones realizadas por intermediarios y ha instado a denunciar cualquier conducta irregular.

Este fortalecimiento normativo representa un avance significativo en la transparencia y la rendición de cuentas en México, permitiendo una fiscalización más eficiente y efectiva del gasto público. La implementación de estas reformas refleja el compromiso del Congreso y de la ASF por mejorar los mecanismos de control y supervisión, lo que contribuirá a una gestión más responsable de los recursos públicos.

En un contexto donde la corrupción y el mal manejo de fondos han sido temas recurrentes, estas modificaciones buscan establecer un marco legal más robusto que garantice una mayor transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos federales





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