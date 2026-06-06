Auditora del ORFIS descarta aspiración política para 2027 y se centra en concluir su encargo

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior, rechazó versiones sobre una posible candidatura a diputada federal y aseguró que su prioridad es finalizar su gestión de manera adecuada. Además, se reporta un caso de presunta vulneración de derechos de una menor en Córdoba que ya cuenta con intervención estatal.

Delia González Cobos , auditora general del Órgano de Fiscalización Superior ( ORFIS ), afirmó que su único interés es concluir correctamente su encargo y realizar la entrega correspondiente al término de su gestión, que finaliza el próximo 26 de septiembre.

En respuesta a especulaciones sobre una posible aspiración a una candidatura de elección popular para 2027, González Cobos aclaró que, aunque alguien sugirió que podría cubrir el perfil, esa idea no proviene de ella y hasta el momento no existe ninguna definición al respecto. Subrayó que no está realizando actos anticipados de promoción personal ni busca adelantarse a los tiempos políticos; su foco actual está exclusivamente en cumplir con sus funciones como auditora y garantizar una transición ordenada.

Señaló que, una vez finalizado su periodo, evaluará sus opciones, pero por ahora reiteró que no tiene mayor interés más allá de concluir su trabajo de manera responsable. Por otro lado, en un hecho aparte, se informó que familiares de una menor en Córdoba solicitaron la intervención de autoridades estatales ante una presunta vulneración de derechos dentro de un proceso familiar, lo que ha generado preocupación en la comunidad y motivado una revisión por parte de instancias competentes





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