Aumenta la presencia de jugadores de la Liga MX en las selecciones para el Mundial 2026

La Liga MX verá representada a sus jugadores en múltiples selecciones nacionales en la Copa del Mundo 2026, encabezadas por México, pero con contribuciones significativas a equipos de Concacaf y Sudamérica como Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay. El reciente llamado de Alejandro Zendejas a Estados Unidos resalta este fenómeno.

La presencia de jugadores de la Liga MX en el Mundial 2026 continúa en aumento, reflejando la creciente relevancia del futbol mexicano a nivel internacional.

La más reciente incorporación es la de Alejandro Zendejas, delantero del Club América, quien fue llamado por la selección de Estados Unidos para disputar su primer Copa del Mundo. Este llamado generó debate en el país norteamericano, pero destaca la confianza que los entrenadores de otras federaciones depositan en los futbolistas que militan en territorio mexicano.

Aunque la Selección Mexicana lidera en número de convocados, otras escuadras de Concacaf y Sudamérica también están recurriendo a talentos de la Liga MX para reforzar sus planteles. Panamá es, hasta ahora, una de las selecciones con mayor número de elementos de la liga mexicana en sus listas, incluyendo a Adalberto Carrasquilla de Pumas, Yoel Bárcenas de Mazatlán, José Luis Rodríguez de FC Juárez e Ismael Díaz de León.

Desde Sudamérica, Colombia anunció la convocatoria del arquero Camilo Vargas de Atlas y el defensor Willer Ditta de Cruz Azul, mientras que Ecuador mantiene en su prelista a Enner Valencia de Pachuca, Pedro Vite de Pumas y Jackson Porozo de Xolos. Uruguay también observa de cerca a jugadores del futbol mexicano, con Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez del América, Rodrigo Aguirre de Tigres y el arquero Santiago Mele de Rayados en su lista preliminar.

La Selección Mexicana, por su parte, está afinando detalles para presentar su lista definitiva de 26 jugadores antes del 1 de junio. Su prelista se basa principalmente en futbolistas de clubes de la Liga MX, con una fuerte presencia de equipos como Chivas, América, Toluca, Pachuca y Cruz Azul.

Entre los nombres destacados se encuentran jugadores consolidados como Luis Romo, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Carlos Rodríguez, así como jóvenes que buscan su primer Mundial como Gilberto Mora, Elías Montiel y Alexei Domínguez. La definición final de las listas en las distintas selecciones podría incrementar aún más el número de Liga MX en el torneo, confirmando que los clubes mexicanos serán un pilar importante para varias naciones en la Copa del Mundo 2026, tanto de Concacaf como de Sudamérica.

Este fenómeno subraya el crecimiento competitivo y la visibilidad del campeonato mexicano, que se consolida como una liga clave en la preparación de selecciones nacionales para el máximo evento futbolístico





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